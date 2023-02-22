Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 23 февраля.

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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

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В слуцком автобусе мужчина съел свой

поддельный проездной

На этой неделе в Слуцке кондуктор автопарка, которая работает на маршруте городского автобуса №6, поймала двух пассажиров с поддельными проездными. Как это произошло, случчанка рассказала корреспонденту «Кур’ера».

В «Солнышко» — за здоровьем, отдыхом и впечатлениями

Детский санаторий «Солнышко» (филиал ОАО «Белагроздравница») по итогам деятельности в 2022 году занял первое место среди детских санаториев Беларуси.

Жители деревни о прошлом и настоящем

«Кур’ер» продолжает наведываться в деревни Слуцкого района и беседовать с местными жителями. Они вспоминают молодость, какой была их деревня раньше, и рассказывают, какими хлопотами живут сейчас.

О ремонте авто в Слуцке, проблемах и неудобствах

Случчанин Александр обратился в местные фирмы автосервиса, чтобы отремонтировать свой автомобиль. В процессе ремонта он столкнулся с различными проблемами и неудобствами. О своём личном опыте он рассказал «Кур’еру».

Міхась Шушкевіч — слуцкі аўтар песні-шэдэўра

Наўрад ці знойдуцца чытачы «Кур’ера» (асабліва сярод людзей сярэдняга і старэйшага ўзросту), якія б не чулі песню «Ты мне вясною прыснілася». Яна значылася першай з дзевяці песень у дэбютным студыйным альбоме вакальна-інструментальнага ансамбля «Песняры». Узгадаў гэтую песню з нагоды 90-годдзя аднаго з яе аўтараў — паэта, збіральніка беларускага фальклору Міхася Шушкевіча.

«Ты монстр, я тебя не люблю, ты плохая»

Случчанка Валерия рассказала, что у её сына часто бывают вспышки агрессии. Он кричит обидные слова матери, зло смотрит, часто ссорится с ровесниками и взрослыми. Просит прощения, но всё повторяется снова. Ситуацию комментирует психолог.

«Аристарх – Архитектор Богов». О нашем земляке

На просторах интернета обнаружила удивительную историю жизни нашего талантливого земляка — художника Аристарха Кашкуревича, создателя витражей в Бразилии. Несмотря на отсутствие одного глаза и обеих кистей рук, он стал автором витражей в 28 храмах.