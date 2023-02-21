Пенсионер из Слуцка интересуется, с какого возраста положена доплата к пенсии и куда обращаться для перерасчёта. На этот вопрос «Кур’еру» ответили специалисты отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.

«Слышал, что пенсию повышают, когда наступает 70 лет, 75 лет и т.д. Но мне, как я понял, не повышали. Есть ли такой закон? Если да, то что мне делать, если пенсию мне с наступлением 70 лет не повысили?» — спрашивает он.

В отделе пенсионного обеспечения Слуцкого райисполкома нам пояснили, что ежемесячные доплаты производятся в соответствии с Указом Президента РБ от 16 января 2012 г. № 35 «О повышении пенсий».

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Как сказано в указе, такие доплаты положены тем, кто постоянно проживает в Беларуси, не работает и получает пенсию в органах по труду, занятости и социальной защите при достижении возраста:

75 лет – в размере 75 % минимального размера пенсии по возрасту;

80 лет – в размере 100 % минимального размера пенсии по возрасту.

Для 70-летних пенсионеров надбавки не предусмотрены.

Доплаты к пенсиям устанавливаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем достижения возраста 75 (80) лет.

Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии, жители Слуцкого района могут задать по телефонам отдела пенсионного обеспечения: 7 51 95 и 7 55 94.

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