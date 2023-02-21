В понедельник, 20 февраля, в Смолевичском районе МАЗ столкнулся с маршруткой, погибли 11 человек (из них два подростка), попали в больницу 9 человек (из них двое — дети 11 и 17 лет). На утро вторника известно, что врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавших.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в ЦРБ Смолевичей прошёл республиканский консилиум медэкспертов с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и главы Минской области Александра Турчина.

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Как объяснил министр, «сейчас идёт борьба за жизнь всех девяти пациентов. Конкретные прогнозы будут ясны после заключения консилиума». Из 9 пациентов — 3 в состоянии средней степени тяжести, 6 — в тяжёлом состоянии.

После стабилизации состояния 5 пациентов перевезены в областную больницу. Ещё 3 — в Центр сочетанной травмы БСМП, девочка — в РНПЦ детской хирургии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

Работу следственно-оперативной группы координирует председатель Следственного комитета Дмитрий Гора и его первый заместитель Олег Шандарович.

«Минская правда» сообщает, что сотрудники Следственного комитета проверяют работу перевозчика, наполняемость салона маршрутки, продажу билетов, не перевозили ли людей стоя.

Следователи просят очевидцев смертельной аварии сообщить имеющуюся у них информацию по телефону 8 (017) 389-50-02.

Ранее: Погибли 11 человек, в том числе подростки… В Смолевичском районе маршрутка столкнулась с грузовиком