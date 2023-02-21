Про доплату к пенсии, талоны к врачу и мемориальную доску.

Читатели «Кур’ера» в эти дни рассказали, как трудно взять талон к врачу, показали, как затапливает подвал, интересовались, полагается ли доплата к пенсии после 70 лет, и как найти работу сельчанину в Минске. А житель Слуцка предложил установить на школе №2 мемориальную доску.

Про талоны к врачу

Случчанин Игорь позвонил в редакцию, чтобы рассказать, как он в течение недели пытался взять талон к кардиологу, и подробно описал свои «приключения». «Кур’ер» обратился за разъяснениями в ЦРБ, чтобы подготовить отдельную информацию. Ответ будет опубликован.

Есть ли доплата к пенсии

Анатолий, пенсионер из Слуцка, во время визита в редакцию попросил узнать, действительно ли положены доплаты к пенсии по достижении 70- и 75-летнего возраста, и куда обращаться случчанам по этому вопросу.

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Затапливает подвал

Случчанка на сайте в разделе «Сообщить новость» рассказала, что жильцы страдают от регулярного, по её словам, затопления подвала, и прислала фото. «Уже который год в доме №50 (корпус 3) по улице Пионерской в подвал невозможно зайти. Там скоро только лодка спасёт», — написала женщина.

Как из деревни найти работу в Минске

В редакцию позвонила Ольга, жительница Шарковщинского района Витебской области. Она спрашивает, куда обращаться, чтобы устроиться на работу в Минске вахтами жителю деревни. «Мы живём на Шарковщине. Моему сыну 34 года. Уже долго ищем по интернету работу комплектовщиком или грузчиком в Минске, чтобы работать вахтами. Но понимаем, что многие фирмы просто собирают деньги. Однажды мы заплатили за трудоустройство 100 рублей, но они так ничего и не предложили. Агентства хотят деньги, но никак не помогают».

По Гагарина не проехать

«Добрый день, это улица Гагарина. Невозможно проехать», — написала случчанка и прислала фото.

Об именитом земляке

Анатолий Францевич Дробыш позвонил, чтобы напомнить о выдающемся земляке Игоре Сергеевиче Шевчуке, выпускнике школы №2, уроженце Случчины. Мужчина сказал, что свой край Шевчук прославил тем, что был авиастроителем, генеральным конструктором и президентом объединения «Туполев». Он вводил в производство всемирно известные самолёты Ту-144, Ту-204, Ту-334, Ту-160, Ту-155 и др. В этом году 30 января ему исполнилось бы 70 лет, но в 2011 году он ушёл из жизни. Анатолий Францевич считает, что на фасаде школы №2 можно было бы установить мемориальную доску в память о таком человеке.

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