По предварительной информации, 32-летняя солигорчанка ругала своих детей за беспорядок. В какой-то момент женщина схватила кухонные ножницы и бросила их в сторону старшей дочери. Они попали в затылок ребёнка.

Это произошло вечером в пятницу, 17 февраля, сообщает газета «Шахтёр».

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Солигорчанка сама вызвала «скорую». Её сожитель утверждал, что девочка травмировалась сама во время игры. Врачи Солигорской ЦРБ сообщили в милицию про тяжёлую травму у ребёнка.

Правоохранители установили, что в момент происшествия мать троих детей находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Солигорском РОВД сообщили, что женщина задержана. Пострадавшая девочка находится в реанимационном отделении больницы. Двое младших детей поместили в социально-педагогический центр Солигорского района.

Солигорский РОСК проводит проверку.