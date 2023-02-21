13 февраля «Кур’ер» опубликовал фото «Музыканта» в центре города. У скульптуры на «контрабасе» была только одна струна вместо четырёх.

Как пояснила газете «Слуцкі край» Татьяна Ковалёва, ведущий специалист по связям с общественностью Слуцкого ЖКХ, фигура контрабасиста у городского Дома культуры «обзаводится» новыми струнами практически каждый квартал, а то и чаще. На скульптуре появляются и граффити, которые трудно удалять.

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