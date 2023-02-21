На прошлой неделе возле Дома быта неизвестные продавали мясные продукты и сомнительную икру, сообщал «Кур’еру» постоянный читатель.

Александра Ковтун, заведующая отделением гигиены питания Слуцкого ЦГиЭ, врач-гигиенист, рассказала «Кур’еру», почему такая уличная торговля опасна для здоровья.

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Каждый день на улицах городов и вдоль автотрасс можно увидеть людей, которые продают овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты и консервы. Однако качество и безопасность таких продуктов невозможно контролировать, поскольку нет необходимых документов.

Продавцы нарушают санитарно-эпидемиологические требования, продукты лежат на земле без упаковки или в нарушенной упаковке, и используют для выкладки товара подручные средства.

Торговля без разрешения часто происходит без холодильных установок — нарушается температура хранения продуктов. Остатки непроданной продукции хранятся в антисанитарных условиях.

Когда торговля идёт рядом с дорогой, продукты питания могут поглощать пыль и химические вещества, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей. Продавцы также не соблюдают правила личной гигиены и не имеют медицинских справок, что увеличивает риск инфекции у покупателей. Нет никакой гарантии, что этот продавец не является носителем инфекционного заболевания. Это увеличивает риск заражения покупателей.

Покупая продукты животного происхождения на стихийных рынках, человек очень сильно рискует. Это мясо, сало, яйца, молочные продукты, колбасы, рыба.

Особенно опасно употребление консервов, которые были приготовлены в домашних условиях. Они могут содержать ботулизм, который не меняет внешний вид, цвет или запах продукта, что может создавать ложное впечатление о качестве продукта. Ботулизм может вызывать тяжёлое заболевание, даже смерть. Рыбные продукты, не прошедшие лабораторный контроль, могут вызвать описторхоз и дифиллоботриоз — тяжёлые паразитарные заболевания.

Свежие овощи и фрукты могут содержать повышенное количество нитратов, пестицидов и радионуклидов, особенно если они выращивались рядом с автодорогами. Кроме того, они могут содержать тяжёлые металлы, если росли в загрязнённых районах. Постоянное употребление таких продуктов неминуемо повлияет на здоровье человека.

Купленные «c рук» молочные и мясные продукты опасны. Хранение и продажа продуктов с нарушением температурного режима может привести к размножению патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать серьёзные заболевания. Кроме того, непроверенное мясо может содержать бруцеллез, сальмонеллез, трихинеллез и другие опасные заболевания.

Несанкционированная торговля продуктами создаёт риск заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями, а также заболеваниями немикробной природы среди населения.

Приобретая товары у ненадёжных продавцов, покупатели теряют возможность обратиться за компенсацией или заменой товара, так как установить личность продавца практически невозможно.

Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии предупреждает о рисках приобретения продуктов питания у несанкционированных продавцов, особенно в свете возможности пищевых отравлений и заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

Чтобы защитить своё здоровье и здоровье своих близких, лучше отказаться от приобретения товаров и продуктов питания в местах несанкционированной торговли.

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