С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.

Стоимость товаров зафиксирована в первой половине дня 21 февраля 2023 года. Предыдущий обзор мы делали месяц назад — 20 января.

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Список некоторых товаров и их стоимость

Наименование товара Стоимость, рублей (20.01.2023) Стоимость, рублей (21.02.2023) свинина на кости (1 кг) 10,49 9,99 голень цыплёнка-бройлера, охл. (1 кг) 6,55 6,45 молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л) 1,59 (с социальной скидкой — 1,43) 1,59 (с социальной скидкой — 1,43) масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 4,99 (на акции) 5,35 (с социальной скидкой — 4,81) масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,5% (180 г) 3,24 3,27 яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 3,30 (с социальной скидкой — 2,97) не было в наличии сыр «Российский молодой» (1 кг) не было в наличии не было в наличии хлеб «Заводской» (0,8 кг) 1,17 (с социальной скидкой — 1,05) 1,17 (с социальной скидкой — 1,05) батон «Для вашей семьи» (0,5 кг) 1,31 (с социальной скидкой — 1,18) 1,31 (с социальной скидкой — 1,18) сахар-песок, Слуцк (1 кг) 2,57 2,57 макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) 1,33 (с социальной скидкой — 1,2) 1,33 (с социальной скидкой — 1,2)

* — подорожало, * — подешевело



За месяц подешевели:

голень цыплёнка — на 10 копеек,

свинина на кости — на 50 копеек.

Опять подорожало сливочное масло (на 3 копейки). На подсолнечное масло закончилась акция, поэтому оно стало дороже на 36 копеек.

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