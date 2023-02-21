25-26 марта в Слуцке — культурной столице Беларуси — состоится IV Республиканский фестиваль любительского театрального искусства «Тэатральныя скрыжаванні».

В фестивале планируют участвовать народные и заслуженные театральные коллективы Минской области, а также по одному театру из других областей и города Минска.

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Организаторы фестиваля — Министерство культуры, Минский облисполком, Слуцкий райисполком.

Напомним, что народный театр драмы и комедии им. В.Голубка появился в Слуцке в 1958 году.

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