25-26 марта в Слуцке — культурной столице Беларуси — состоится IV Республиканский фестиваль любительского театрального искусства «Тэатральныя скрыжаванні».
В фестивале планируют участвовать народные и заслуженные театральные коллективы Минской области, а также по одному театру из других областей и города Минска.
Организаторы фестиваля — Министерство культуры, Минский облисполком, Слуцкий райисполком.
Напомним, что народный театр драмы и комедии им. В.Голубка появился в Слуцке в 1958 году.
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