Дважды за неделю случчанка Валентина присылала фотографии автомобилей, которые паркуются на тротуаре.

«Мне кажется, что люди сами должны понимать, что делают пакость проживающим здесь людям. Эти «парковщики» думают лишь о собственном комфорте. От своего подъезда и до тротуара, на пешеходный переход или на остановку мне приходится идти по проезжей части», — написала Валентина.

Вот что писали читатели на нашей странице в ВК:

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Stanislav Vladimirovich связал стоянку машин на тротуаре с нехваткой парковочных мест. « Во всех районах проблемы с парковкой. Нечему тут удивляться», — написал он. А другие пользователи уверены, что это конкретное нарушение правил и нужно обращаться в ГАИ.

связал стоянку машин на тротуаре с нехваткой парковочных мест. Во всех районах проблемы с парковкой. Нечему тут удивляться», — написал он. А другие пользователи уверены, что это конкретное нарушение правил и нужно обращаться в ГАИ. «Я с коляской должна гулять по дороге, а машина должна на тротуаре стоять. Это надо звонить в ГАИ», — написала Марина Дробушевич.

«Это тротуар, а не стоянка. Думаю, вы знаете обозначение слова «тротуар» и для чего он», — считает и Руслан Березовский.

В своём сообщении для читателей, которые считают, что в таких случаях нужно обращаться только в ГАИ, редакция рассказала о роли самих граждан в решении подобных вопросов:

« Думаем, человек сам решает, куда ему сообщать. Обращение в ГАИ решает данный конкретный и единичный случай. Обращение же через соцсети решает другую задачу — формирование общественного неодобрения подобного поведения для множества людей. И когда общество осуждает такую парковку, то хозяева машин соблюдают правила. А ГАИ сможет заниматься не беготнёй по городу за мелкими нарушениями, а непосредственно безопасностью дорожного движения. Общественное порицание — такой же инструмент нашей безопасности, как и работа ГАИ».

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