Вчера в ДТП под Смолевичами, где грузовик столкнулся с маршруткой, погибли 11 человек. Вспоминаем, какие ещё резонансные аварии с участием маршрутных такси произошли в Беларуси за последние несколько лет.

Маршрутка врезалась в стоящую фуру

9 сентября 2019 года около 14.40 на трассе в Минском районе маршрутка Могилёв-Сморгонь врезалась в стоящую на обочине фуру МАЗ. В маршрутке находились 5 пассажиров, двое из них погибли на месте. Трое пассажиров и водитель маршрутки попали в больницу с травмами.

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На дорогу выбежал лось

23 декабря 2021 года около 17.00 в Житковичском районе маршрутка ехала по трассе из Минска в Петриков. На дорогу выбежал лось. Водитель попытался объехать его по «встречке», не справился с управлением, маршрутка съехала в кювет и опрокинулась. При этом одна пассажирка выпала из салона, и микроавтобус упал на неё. 52-летняя женщина погибла. Ещё одна пассажирка попала в больницу.

Не дожила до 25-летия 1 день

2 января 2022 года около 20.40 на минско-слуцкой трассе в Узденском районе водитель минивэна Opel Vivaro, который ехал в Слуцк, не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в маршрутку Peugeot Boxer. Погибла пассажирка Opel, которой на следующий день должно было исполниться 25 лет. Оба водителя и 9 пассажиров маршрутки получили травмы.

Грузовик выехал на «встречку»

9 марта 2022 года около 7 часов утра в деревне под Полоцком водитель грузовика Mercedes-Benz выехал на «встречку» и столкнулся с маршруткой. Погиб 46-летний пассажир, ещё четверых доставили в больницу.

Сбила лося и врезалась в дерево

1 декабря 2022 года около 18.30 на трассе в Щучинском районе маршрутка ехала из Минска в Гродно. В салоне было 12 человек, включая водителя. На дорогу выбежал лось. Машина сбила животное, съехала в кювет и врезалась в дерево. Переломы получили трое пассажиров: 34- и 64-летние женщины, а также 62-летний мужчина.

Маршрутка перевернулась, 5 пострадавших

7 декабря 2022 года около 13.00 в Каменецком районе водитель маршрутного такси Mercedes-Benz не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В маршрутке ехали 6 пассажиров, 5 из них попали в больницу. Водитель не пострадал.

Бус врезался в дренажную трубу

9 января 2023 года около 22.45 в Слуцком районе на 105-м км трассы Р-23 маршрутка Mercedes-Benz Sprinter, которая ехала из Минска в Солигорск, съехала в кювет и врезалась в дренажную трубу. В результате аварии три жительницы Солигорска (59, 35 и 57 лет) попали в больницу с травмами.

Съехала в кювет и опрокинулась

В тот же день, 9 января 2023 года, около полудня на той же трассе Р-23, только в Житковичском районе, маршрутка той же марки — Mercedes-Benz Sprinter — тоже съехала в кювет, где опрокинулась. Травмы получили две пассажирки – 55 и 44 лет.