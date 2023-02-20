В Слуцк пришла весна – с подснежниками не поспоришь! Проклюнулись первые весенние цветы две недели назад, когда на клумбе у дома ещё лежал снег.

По традиции любуюсь цветущими подснежниками в 1-м переулке М. Богдановича.

Galanthus – так называется подснежник в ботанике. Цветки этого растения белого цвета, поэтому с древнегреческого название переводится как «молочный цветок». Как и другие первоцветы, галантусы не боятся ни морозов, ни колючего порывистого ветра, а снег для них – родная стихия.

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Силу цветку придают питательные вещества, которые содержатся в луковичке. Согласно эзотерическому учению, подснежники защищают от порчи, сглаза и проклятия, поэтому многие люди высаживают эти растения возле дома как сильный живой оберег.

С весной, случчане! Пусть эта весна будет мирной и доброй для нас!

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