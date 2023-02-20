Денис Максимов, учащийся Слуцкого государственного колледжа, победил в номинации молодёжного проекта «100 идей для Беларуси». Он разработал «Салют», который объединяет комплекс приложений и сервисов в одной платформе.

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Разработка служит для создания и ведения общих коммуникабельных потоков внутри города, страны и окружения, в котором находится пользователь. Даже уже есть те, кто пользуется этим приложением.

Денис Максимов рассказал: «С каждого конкурса мне предлагали внедрить какую-то модификацию, какую-то свою функцию, и я придерживался этого, я начал добавлять всё больше различных категорий. Таким образом, у меня вышла полноценная платформа. Там есть такси, карта, мессенджер, новостная лента, погода, прокладка маршрутов, информация о свободных остановках и тому подобное. Думаю, в будущем и сейчас это будет пользоваться огромным спросом. Будет намного полезнее, когда в одном приложении будет очень много различных сервисов, которые будут интересны многим и они будут правильно скомпонованы.

Это огромная фишка. Помимо того, что это плюс самому «Салюту» за то, что они будут пользоваться, это будет огромный плюс для тех, кто будет устанавливать точки, потому что человек может обсудить эту новость. Ты создал точку, люди это обсуждают, что-то новое появилось — в чате каждый человек это видит и может написать, то есть общение хорошее».

Сергей Панасенко, преподаватель Слуцкого государственного колледжа: «Начинали с более простых проектов, он учился чему-то, развивался немножечко, и в конце он уже сделал такие вещи, которые даже я считаю… Его масштабность, его мышление огромные, он хочет охватить весь мир своими проектами. Это, конечно, фундаментально».