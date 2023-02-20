Случчанка Валерия рассказала, что у её сына часто бывают вспышки агрессии. Он кричит обидные слова матери, зло смотрит, часто ссорится с ровесниками и взрослыми. Просит прощения, но всё повторяется снова. В ситуации разбиралась слуцкий психолог Марина Чижик.

«Мне так обидно и неприятно слышать злые слова от самого любимого человека на этой земле — моего сына, — так начала свой рассказ Валерия. – Если посмотреть со стороны, то у нас нормальная семья. Мы с мужем работаем, ребёнок — единственный, он ходит во второй класс. Я много времени посвящаю его развитию: вожу на борьбу, читаю с ним, смотрим научные передачи, стараюсь передать максимум знаний. Ездим во все поездки, в которые только возможно: в музеи, на выставки, в аквапарк. Много разговариваем о жизни, об окружающем мире. Учится он хорошо, развитый и общительный. По характеру он непоседа: любит побегать, пошалить, всегда норовит всё разобрать, чтобы посмотреть, как устроено.

Естественно, что иногда приходится повышать голос или даже наказывать: запрещать мультики или телефон. Когда речь заходит о том, что он что-то натворил, например, облил водой зимой кота, запачкал чернилами занавеску, разбросал вещи, на замечания он реагирует, на мой взгляд, неадекватно. Он кричит: «Ты плохая, ты самая ужасная мать на свете!», «Ты монстр, я тебя не люблю, ты плохая, плохая, плохая…».

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Так ведёт он себя не только дома. Он запросто говорит то же и у друзей, знакомых, соседей, когда я зову его домой из гостей или делаю замечания. Часто вступает в споры и ссоры с ровесниками, взрослыми, злится на них, с удовольствием ломает игрушки детям, которые его обидели. Мне становится страшно, кто же из него вырастет. Пробовала не раз разговаривать «по душам». Он объясняет, что в этот момент сильно на меня злится и не хочет меня видеть. Просит прощения, но делает потом опять то же самое… Что сделать, чтобы он так не поступал?»

Различаем спонтанную злость и агрессию

«Следует отличать агрессию от ситуативной злости, которая может быть вызвана несправедливой ситуацией. Мать вовлекается в процесс в смысловой и эмоциональной форме: воспринимает смысл слов и тон, которым ребёнок это произносит, — поясняет практический психолог Марина Чижик. – Агрессивность – это способ защиты, но рано или поздно такая реакция приведёт к проблемам в социуме.

Речь можно вести об агрессивности, если:

Ребёнок долго помнит обиды, стремится отплатить обидчику;

Перекладывает вину на других, не признаётся даже в очевидных провинностях;

Совершает поступки назло, чтобы вызвать раздражение у окружающих;

Знает правила, но не желает их придерживаться;

Постоянно вступает в ссоры со сверстниками, ругается, проявляет жестокость;

Любит портить вещи, получает удовольствие от разрушения вещей;

Часто ведёт себя несдержанно, не контролирует свои эмоции.

Причинами агрессивности может стать:

Модель отношений в семье. Нужно проанализировать: ссорятся ли родители между собой, кричат ли друг на друга, как решают конфликты. Не зря говорится: ребёнок учится тому, что видит у себя в дому. Мать кричит в поликлинике, магазине, на свою мать или подругу? Отец кричит на мать, обвиняет её? Ребёнок обязательно это скопирует. Каким тоном мама делает замечание за то, что занавеска в чернилах? Если она орёт, обзывает ребёнка, он будет делать то же самое в ответ.

Нарушение физического здоровья. Иногда причины агрессивного поведения кроются в соматическом здоровье — нарушениях в работе головного мозга, последствиях перенесённых заболеваний.

Недостаток внимания. Дети не переносят равнодушного отношения к себе. Делая что-то плохое, они понимают, что на это точно обратят внимание.

Формирование негативных социальных стереотипов, неблагоприятная ситуация в социуме. Родители в быту, особо не задумываясь, озвучивают и формируют разные жизненные установки: «Дядя Федя плохой, он алкоголик», «У Светы плохие родители, она ходит оборванная и грязная». Если ребёнок стал объектом травли в садике, школе, то агрессия накапливается внутри и в какой-то момент даст о себе знать.

Агрессивные игры или видео. Если ребёнок произвольно смотрит всё подряд по ТВ или в смартфоне, то бессознательно будет копировать агрессивное поведение персонажей.

Что предпринять родителям

1. Начинаем с себя. Наблюдаем за собой, держим эмоции под контролем. Взрослому проще контролировать маркеры негативных эмоций: яркую жестикуляцию, агрессивную мимику. Выбирайте для себя такую модель поведения, которую хотите видеть от ребёнка. Уверенное спокойствие, если его демонстрировать систематически, со временем сведёт агрессивное проявление ребёнка на нет.

2. В моменты агрессивного поведения дайте ребёнку успокоиться, немного побыть одному, потому что эмоцию нужно прожить до конца. Позже можно спросить у него: «Я вижу, ты злишься. Как ты думаешь, почему это произошло?». Можно после аккуратно предложить ребёнку вылепить свою злость или нарисовать её на бумаге. Затем закрасить её другим, более ярким цветом, залепить другим пластилином, а потом выбросить. Предлагаем спонтанные подвижные игры: надуваем шарики, делаем из бумаги комки и играем в «стрелялки».

3. Оцениваем поведение ребёнка, а не его личность. Ищем причины агрессивного поведения в конкретной ситуации. Анализируем, ищем варианты выхода, учитываем мнение ребёнка. «Ты сломал Сашину машинку, потому что тебя не приняли в игру. Давай подумаем, можно ли было поступить по-другому?». Приводим примеры того, что в состоянии агрессии можно сделать много плохих необдуманных вещей.

4. Говорим о своих эмоциях. «Ты опять кричишь? Мне это не нравится!». «Вспоминаем наши правила…». «Я расстраиваюсь, когда ты так делаешь».

5. Исключаем агрессивные игры, видео из регулярного просмотра.

Все вышеперечисленные рекомендации сработают при условии, что у ребёнка нет неврологических и психиатрических отклонений».