Посмотрите, чем занимались и о чём рассказывали случчане на прошедшей неделе, с 13 по 19 февраля. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🍒Victoria Kot (@vickycat27)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПСИХОЛОГиЯ 🤍 Юлия Зенюк (@juli.zenyuk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Самсонов Сергей (@sergey.slutsk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Игнатеня (@ekaterinaignatenia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кисик Маркисик (@neadekvasha_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♡ℕ𝕒𝕤𝕥𝕪𝕒♡ (@a.palazzznik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Козырева Екатерина🇧🇾 (@katyakozirevs)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angel👼🏼🍼 (@yanacrystall)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Художник | Слуцк | Портреты (@mark_cheerep)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Изделия из кожи. Скрап (@ross_craftworks)

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