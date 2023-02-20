После того как читатели «Кур’ера» обратили внимание на ухоженность и чистоту территории костёла, мы поинтересовались у отца Алексия и отца Стефана, кто создаёт эту красоту.

Священники рассказали, что наводят красоту на территории костёла сами прихожане. Самые активные — Татьяна Ковалёва, Регина Филатова, Валентина Ковалёнок.

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Вот что рассказала прихожанка, которая просила не упоминать её имя: «Это наше сообщество, наш божий храм. И поэтому каждый из прихожан что-то делает. Каждую неделю убираем помещения. На территории люди скашивают траву, ухаживают за цветами, убирают сорняки. Это наше общее дело. Я, как только пришла в костёл, занялась цветами. Я сейчас на пенсии. Дома тоже занимаюсь цветами.

Каждый старается внести свой вклад. У нас в парафии есть график дежурств по уборке костёла, но территорию вокруг мы благоустраиваем не по графику, а по желанию, по велению сердца. Бывают и сложности — кто-то сорвёт цветы, кто-то выкопает, но это мелочи, на них не стоит обращать внимание».