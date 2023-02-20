По предварительной информации, в понедельник, 20 февраля, 11-летний ребёнок переходил проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу на улице Тройчанской. На мальчика совершил наезд автомобиль «Рено Дастер», за рулём которого был водитель 1975 г.р.

Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение больницы, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.

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Из-за нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов с начала этого года на территории Минской области произошло 16 ДТП, где погибли 3 человека, 13 — получили травмы.