МВД Беларуси сообщает, что сегодня около 15.00 на 9 км автодороги Р-69 (Смолевичи-Шацк) произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси.

11 человек, в том числе ребёнок, погибли, шестеро доставлены в больницу. На место происшествия приехал Иван Кубраков, министр внутренних дел.

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Дополнено в 18.10.

Минздрав сообщил, что в аварии погибли 11 пассажиров маршрутки, из них – двое подростков.

Специалисты скорой медицинской помощи госпитализировали в Смолевичскую ЦРБ 10 пациентов. Из них двое – дети (11 и 17 лет). Некоторые пострадавшие находятся в отделении реанимации, два – в отделении хирургии, троих оперируют.

Из РНПЦ травматологии и ортопедии на помощь местным врачам выехала бригада специалистов-травматологов, из областных больниц (взрослой и детской) прибыли внештатные специалисты анестезиологи-реаниматологи и хирурги. Также для оказания медицинской и психологической помощи родственникам погибших выехали специалисты РНПЦ психического здоровья.

Развёрнуты три операционные, проводится противошоковая терапия. Врачи делают всё возможное для стабилизации их состояния.

Для проведения Республиканского лечебного консилиума на место выехал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.