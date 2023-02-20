С 13 по 19 февраля жители Слуцкого района завоёвывали призовые места в разных соревнованиях и конкурсах.

15-16 февраля в Минске прошли соревнования Минской области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2009-2010 г.р. и моложе. Учащиеся Слуцкой СДЮШОР стали призёрами соревнований. Артём Горбач завоевал серебро в 6-борье, а Ксения Соловьёва и Артём Петрович взяли по бронзе в беге на дистанции 60 метров.

Реклама

Случчанка Алеся Дичковская завоевала звание мастера спорта Республики Беларусь по лёгкой атлетике на дистанции 3000 метров с препятствиями. Таким образом, у Алеся два звания мастера спорта. Первое — по спортивному ориентированию.

Команда Слуцкого района заняла третье место на открытом Кубке по волейболу, который проходил 18 февраля в Борисове. В состав команды входили руководители предприятий и организаций, чиновники. Случчан возглавил Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома.

Школьники из СШ №11 победили в соревнованиях «Лучший спортивный класс по плаванию» среди учащихся 5-11 классов учреждений образования Слуцкого района. Дети завоевали 12 личных призовых мест и 2 призовых в эстафетах.

17-18 февраля в спортивном зале СШ №12 проходил чемпионат Слуцкого района по волейболу. Кубок завоевал «Клуб любителей волейбола». Второе место заняла команда Слуцкого сахарорафинадного комбината, а третье — команда Слуцкого ЖКХ.

Слуцкий ЦДТ

Дарья Попко, учащаяся объединения по интересам «Фортепиано», (педагог Ольга Ероховец) получила диплом лауреата I степени VI Международного телепроекта «КУБОК ДРУЖБЫ».

Учащиеся народной студии изобразительного искусства «Вытокі» привезли пять дипломов с республиканского разножанрового конкурса «Жарынка»:

Дарья Балбасова — диплом лауреата I степени;

Анна Ильючик — диплом лауреата I степени;

Алина Кричко — диплом лауреата I степени;

Анна Орловская — диплом лауреата II степени;

Анастасия Самсонова — диплом лауреата III степени.

Дарью Соловей, учащуюся объединения по интересам «Mix-Art», (педагог Владислава Жданович) отметили дипломом лауреата II степени республиканского разножанрового конкурса «Жарынка».

Божена Михневич, учащаяся объединения по интересам «Беби-арт», (педагог Светлана Ляшенко) получила диплом лауреата I-й степени Международного многожанрового конкурса творческих инициатив «Art-год». А София Заяц — диплом лауреата I-й степени Международного конкурса-фестиваля «Снежная карусель».

Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодёжи

17 февраля в Солигорске слуцкая команда заняла третье место на областных соревнованиях по трассовому моделизму.

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот. Свежие новости, истории из региона получите на дом при подписке на газету всего за 5,87 руб в месяц!