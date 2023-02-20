В деревне Михейки Слуцкого района улицы состоят из луж (фотофакт)

Отдел новостей
-
0

16 февраля «Кур’ер» прошёлся по улицам в деревне Михейки. Местный житель Анатолий обратил внимание редакции на состояние дорожного покрытия на улице Школьной.

В деревне Михейки Слуцкого района улицы состоят из луж (фотофакт)
Фотографии: Светлана Правдинская

лужи, Михейки, Слуцкий район

Реклама

Михейки, Слуцкий район

Михейки, Слуцкий район

«Кур’ер» заметил на других улицах деревни такую же ситуацию, как и на Школьной.

Михейки, Слуцкий район

 

Михейки, Слуцкий район