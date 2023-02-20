16 февраля «Кур’ер» прошёлся по улицам в деревне Михейки. Местный житель Анатолий обратил внимание редакции на состояние дорожного покрытия на улице Школьной.

Реклама

«Кур’ер» заметил на других улицах деревни такую же ситуацию, как и на Школьной.