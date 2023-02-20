Возле вокзала есть указатели к улицам — Абрикосовой, Летней, Выбранецкой… А вот к улице Энергетиков указателя нет. Я там живу три года. И всё это время то «скорая», то такси едут не к нам, а на Слуцкие электросети, потому что они находятся по адресу улица Энергетиков, 1.

Но дело в том, что электросети находятся в одном конце улицы, а дома с номерами 2, 4, 6 и так далее, где живут люди, начинаются совсем с другого конца улицы. И водители едут на ПЭС, а потом возвращаются в начало улицы, делая крюк в шесть километров. Ну, ладно такси. И то, постоянно куда-то опаздываешь. А со «скорой» проблема серьёзнее. Хотелось, чтобы на улице Ленина на повороте на улицу Энергетиков поставили указатель. Может быть, даже с нумерацией домов.

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