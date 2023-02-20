Этот символический подарок (или как в дополнение к основному презенту) отлично подойдёт для мужчин-коллег, знакомых, родственников и других, кого хочется порадовать. Почему стоит подарить «Слуцкую картку» на 23 февраля?

Чтобы мужчина вкусно поел. По нашей карте можно получить скидку 10% на шаурму в «Барсуке». Отличный вариант, когда надо быстро и вкусно перекусить.

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Чтобы мужчина купил себе нужную одежду. У «Слуцкай карткі» есть партнёр — магазин мужской и женской одежды «Тандем». Там он сможет получить скидку 10%.

Чтобы мужчина приобрёл себе удобную обувь. Да-да. Купить её можно тоже со скидкой 10% в обувном магазине «Биг Плюс».

Чтобы мужчина мог купить угощения на вечер. Мужчины же любят собираться с друзьями в пятницу или субботу вечером за хмельным напитком. Чтобы это было вкусно, ребята смогут заказать к нему мясные чипсы, бастурму и другие деликатесы с 7% скидкой у «Мясного бума».

Чтобы мужчина мог поменять автостёкла. В жизни истории бывают разные. И случается такое, что есть необходимость заменить стёкла в автомобиле. С нашей картой это можно сделать дешевле, потому что есть 7% скидка.

Все партнёры здесь. Список обновляется.

Где купить карту

Купить карту можно в редакционном отделе газеты «Кур’ер» с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, с 13 до 14 часов — обед.

Где посмотреть список партнёров карт

Посмотреть наших партнёров вы можете здесь. Однако на данный момент информация обновляется и добавляется. Сейчас у нас десять партнёров из разных сфер.

Как стать партнёром

Если вы оказываете услуги или продаёте товары и хотите стать партнёром «Слуцкай карткі», то звоните или пишите: (8 033) 318 99 30 (Виктория).