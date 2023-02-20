В феврале 2021 года Кур’ер» обедал в двух «заводских» столовых, доступных не только для работников предприятий. Это заведения общепита, которые принадлежат крановому заводу и Слуцкому КХП. Мы посмотрели, что изменилось ровно за два года.

Столовая № 12 (Слуцкий КХП)

Меню 16 февраля от 2021 года и 2023-го отличается ассортиментом. Берём полноценный обед из картофельного супа с горохом, картофельного пюре с рыбой (горбуша), салата из морской капусты, томатного сока и чёрного хлеба. Такой комплекс стоил 8,1 рубля. Два года назад подобный обошёлся в 4,12 рубля.

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Сейчас самый дешёвый вариант обеденного комплекса с мясным горячим (тефтели из свинины) стоит 5,22 рубля, а в 2021 — 3,04 рубля.

За два года порция пюре подорожала в 1,8 раза, бабки картофельной — в 1,6 раза, языка говяжьего отварного — в 1,2 раза.

Столовая № 14 (крановый завод)

Ассортимент меню столовой тоже немного изменился за 2 года. За щи из свежей капусты, картофельное пюре с котлетой из свинины, салат, томатный сок и кусок чёрного хлеба мы отдали 6,06 рубля. Похожий комплекс в 2021 году стоил 4,09 рубля.

Если брать самый дешёвый комплекс с первым и вторым блюдами, салатом, напитком и хлебом, то сейчас такой обед будет стоить 4,06 рубля. Для сравнения, в 2021-м — 3,49 рубля.

Например, за два года щи из свежей капусты подорожали в 1,1 раза, а картофельное пюре — в 1,3 раза.

ВЫВОД. На фоне роста цен на продукты и стоимости питания в других заведениях общепита города обед в столовых всё ещё остаётся очень бюджетным. Он подорожал не так сильно, если сравнивать с ценами на продукты питания в магазинах в целом. Посетителей за два года в этих столовых меньше не стало.

В тему: Сколько стоит еда в Слуцке (следим за ценами на продукты с 2012 года).

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