Японский Lexus возглавил рейтинг марок с самыми надёжными автомобилями, который составила по результатам американского исследования 2023 U.S. Vehicle Dependability Study компания J.D. Power. В нём исследовалось количество поломок в автомобилях 2020 года выпуска. Среди производителей массовых моделей лидерство сохранила KIA, пишет Office Life.

Средним по отрасли стало значение 186 поломок на 100 автомобилей. Бренд Lexus получил лучший результат среди всех марок — 133 проблемы на 100 автомобилей. Среди премиальных брендов второе и третье места получили Genesis (144) и Cadillac (173), а на четвёртой строчке — BMW с результатом 184. У всех остальных премиальных марок результаты хуже среднего значения.

Среди массмаркета лучший показатель, как и в прошлом и позапрошлом годах, у KIA — 152 поломки на 100 автомобилей. Далее в рейтинге следуют Buick (159), Chevrolet (162), Mitsubishi (167) и Toyota (168).

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Замыкают общий рейтинг Audi (252 поломки на 100 машин), Lincoln (259) и Land Rover (273). Ближе к концу списка расположились Porsche с Mercedes-Benz.

Самыми надёжными моделями стали Lexus RX и Toyota C-HR. У обеих результат 111 поломок на 100 автомобилей.

В экономсегменте компактных автомобилей первые три места заняли KIA Forte, Toyota Corolla и Hyundai Elantra. В премиум-сегменте — BMW 4 Series, Volvo S60 и BMW 3 Series.

Среди машин среднего размера первенствовали KIA Optima, Chevrolet Malibu и Ford Fusion.

В сегменте SUV в зависимости от размера лучшими стали KIA Sportage, Lexus RX и NX, Toyota C-HR, BMW X2, Chevrolet Blazer, Toyota Highlander и BMW X5.