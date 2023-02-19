Свыше 70 городов синеокой, сотни деревень, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. Новый выпуск — и на сей раз смотрим абсолютно небанальную достопримечательность: самый большой в стране подвесной мост, который располагается, конечно же, в Мостах. А в 10 километрах от Мостов в агрогородке Пески находится храм в средневековом английском стиле. Как такое можно пропустить? Вот Владимир Тишкевич и не пропустил, чтобы вы увидели частичку «туманного Альбиона» в «синеокой».

СПРАВКА. Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно. Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

А вы знаете, что у нас в Беларуси есть свои Мальдивы и Тунис? Впрочем, и не только они!

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Например, меловые карьеры под Волковыском называют «белорусскими Мальдивами».

Озеро Каташи, что в Кобринском районе, гордо именуется «нашим Тунисом».

Красота в карьере в Глушковичах — это уже «белорусская Скандинавия».

Нашим ответом Чемберлену, ой, простите, «Версалем в Беларуси» чаще кличут Ружаны, хотя некоторые хотят, чтобы им был Мосар. Добруш в последнее время застолбил за собой звание «белорусской Венеции»,

однако и тут есть варианты.

Продолжать можно ещё очень долго, но нас интересует гораздо менее раскрученный бренд, который ещё не разошёлся по байнету. Это «белорусская Англия». И на этот титул пока точно может претендовать Мостовский район. Например, деревня Пески с её костёлом в английском архитектурном стиле.

Хотя и в самих Мостах есть одна такая достопримечательность, которой нет больше нигде в Беларуси. Речь пойдёт о самом длинном подвесном мосту в Беларуси.

Совсем недавно он отметил своё 50-летие со дня постройки. Когда-то давным-давно люди забавлялись и раскачивали этот мост, однако после реконструкции сделать это не выйдет.

Кстати, для любителей статистики: длина моста составляет более 193 метра! Сказать по правде, я не представляю, что происходит тут летом, если даже весной здесь не протолкнуться. Я был в субботу, погода стояла довольно приятная, и на обоих берегах Немана было очень много людей.

Вообще, поездка состоялась не только в Мосты, но и в Щучинский район. И на фоне бесконечных (в хорошем смысле) костёлов, усадеб, дворцов на Щучинщине, такая достопримечательность, как подвесной мост, по-настоящему разнообразила путешествие. Хотя в Мостах есть и другие интересные места, да и просто погулять по городу никто не запрещал, все дороги туриста в любом случае приведут к пешеходному мосту.

А что там «английский» костёл? Решение посетить костёл Богоматери Ружанской в Песках Мостовского района — абсолютно правильное, несмотря на уже позднее время. Насыщенный поездками день, наступающий закат, красивый костёл из бутового камня, который делает сооружение максимально похожим на картинки средневековых английских храмов, тишина и умиротворение. Что ещё нужно для завершения крутой поездки?

Пора собираться домой.

Пески: