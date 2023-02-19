«Я превратилась в реального наркомана, могла в 2 часа ночи поехать в аптеку, если капли заканчивались», — рассказывает белоруска, которая 9 лет плотно сидела на лекарствах от насморка. Со стороны это звучит забавно, а на деле серьёзная проблема: люди годами всюду таскают с собой флакончики со спасительной жидкостью, ведь без них не могут дышать. Onliner рассказывает про очень странную зависимость, которую рискует заполучить любой простуженный человек.

Плотно подсели и не знают, что делать

Юлия:

— Когда мне было 14 лет, я простудилась — ничего серьёзного, но заложенный нос доставлял мне много неудобств. Однако с помощью сосудосуживающих капель всё быстро наладилось и стало гораздо приятнее. Хотя насморк прошёл, но чувство заложенности осталось, так что я начала зависеть от этих капель.

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Это продолжалось уже 22 года. Да, вы не ослышались, я зависима от капель уже так долго. Я осознаю, что это проблема, но не могу избавиться от неё.

Я всегда ношу капли с собой, даже на ночь они лежат рядом с подушкой. У меня даже есть любимые и нелюбимые бренды, которые я знаю, как долго они действуют и как часто мне нужно закапываться. Были случаи, когда я забывала капли и должна была вернуться домой, чтобы их забрать.

Перед поездками я всегда проверяю, разрешены ли сосудосуживающие в других странах (если нет, то, возможно, я не поеду вообще). Я всегда беру их с собой в ручную кладь, чтобы не потеряться вместе с чемоданом. Я даже делаю запасы на даче и у родителей.

Зависимость стоит мне примерно 50 рублей в месяц, что не так уж и много, но всё же это привычка, которая стоит некоторых затрат. Я также беспокоюсь о возможных последствиях для моего здоровья, но пока не готова предпринимать решительные действия.

Я слышала, что нужно просто вытерпеть, но это означает много времени без сна и нормальной жизни, на что я не готова морально. К тому же лечение может быть дорогостоящим. Я стараюсь не думать об этом слишком много, потому что я не знаю, как принять правильное решение.

Таких историй много. У всех похожая ситуация: пристрастились много лет назад во время простуды, привычка таскать с собой капли бесит, но и без них уже никак — сразу начинается паника.

— Я постоянно с каплями 24 на 7, они у меня повсюду, — рассказывает Татьяна. — Чего я только не делала: нос промывала, пыталась менять капли на более дорогие, обращалась в разные медицинские центры. Мне там сказали, что в носу появились какие-то «гребешки» — и теперь уже надо делать операцию, удалять это образование…

— Часто просыпаюсь ночью от того, что нос заложен, поэтому капли всегда в постели под рукой. Раз в месяц примерно меняю марки капель. Сейчас вот очень хорошие попались — не сушат, и закапываю чуть реже, — отмечает Юрий.

А что, если перетерпеть?

Надежда тоже просыпалась ночью каждые 2—3 часа — без «дозы» просто не могла дышать. В какой-то момент решила, что больше так продолжаться не может.

— Слезала сама, без врачей. Начала промывать нос морской водой и чуть реже капать капли, а потом закапывала только одну ноздрю около месяца. Это была, конечно, пытка, но через месяц эта ноздря задышала сама. После этого перестала капать вторую, при этом регулярно промывала нос морской водой, — делится рецептом выздоровления белоруска.

Дарья бросала капли под строгим присмотром врача и уже 6 лет к ним не притрагивается.

— К этому моменту слизистая была атрофирована, и мне предложили лазерную операцию по восстановлению (что-то около $1000). Я решила сначала попробовать более гуманный способ выхода из ситуации. Около двух недель капала в нос морскую воду и дала возможность слизистой восстановиться самостоятельно, что и произошло. Это было мучительно, но я очень рада, что избавилась от этой зависимости!

Евгений:

— Хочу рассказать историю о том, как я избавился от зависимости от назальных капель. Я использовал их два года, тратя на них столько же денег, сколько курильщики на сигареты. Моя жизнь полностью зависела от этих капель. Но однажды я попал к врачу, который сказал, что если я не перестану использовать их, то это может закончиться летальным исходом. Хоть я и не знал, насколько это было правдиво, но я решился попробовать и бросить капли.

Первый день был трудным, но желание не рисковать своей жизнью помогло мне продержаться. На второй день стало легче дышать, а на конец второго и начало третьего дня я уже не чувствовал необходимости в каплях.

Но не всем удаётся так легко избавиться от зависимости. Я знаю людей, которые соглашались на операцию. Я сам пользовался каплями около 15 лет, пока не согласился на операцию. В моём случае слизистая оболочка носа была настолько разросшейся, что дышать было физически невозможно. Мне предложили две операции: исправление носовой перегородки и уменьшение носовых раковин. После операции я ходил с тампонами в носу около недели. Когда я их снял, я вдохнул полной грудью и почувствовал, как легко стало дышать!

После операции я почувствовал себя гораздо лучше. Я начал заниматься спортом и в целом жизнь заиграла новыми красками. Буквально небо и земля!

Врач-отоларинголог: «Последствия серьёзные — от потери зрения до импотенции»

Врач-отоларинголог из медицинских центров «Виамед» и «Арсвалео» Лилия Абрамович объясняет, что сосудосуживающие капли безопасны при использовании не более 7 дней, как написано в инструкции. Если человек заболел, имеет аллергию или другую причину закупорки носа, капли могут облегчить его состояние. Однако если болезнь не проходит и пациент продолжает использовать капли, то он может развить медикаментозный ринит, вызванный привыканием к препарату.

Длительное использование сосудосуживающих капель в течение нескольких лет может привести к спазму сосудов в полости носа, нарушению кровоснабжения в передних отделах головного мозга, ухудшению зрения у пациентов с патологиями глаз и артериальной гипертензии. У мужчин может развиться импотенция.

Для лечения зависимости от сосудосуживающих капель врач советует своим пациентам использовать физраствор, наливая его в флакон от капель, или уменьшать дозировку постепенно, например, брызгать капли только в одну половину носа или использовать детские формы препарата. Также врач рекомендует посоветоваться с лор-врачом для подбора наиболее эффективного способа избавления от зависимости.