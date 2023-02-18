Выросшие на треть экспортные цены на мясо-молочную продукцию в 2022 году сформировали рекордную валютную выручку перерабатывающим предприятиям. Экспорт продовольствия в целом прибавил 25% и достиг $8,3 млрд, рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко на пресс-конференции 15 февраля. Об пишет Office Life.

По данным Минсельхозпрода, белорусские предприятия стали больше продавать колбасных изделий, сыров и масла. Одновременно снизились поставки на внешние рынки мяса в тушах и полутушах. Также снизилась отгрузка цельномолочной продукции в потребительской таре.

По словам замминистра, отечественные производители продуктов питания не предполагали, что «политика может нарушать договорённости и контракты».

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Заминка в поставках была, изменились логистические маршруты. Это привело к снижению маржинальности экспортируемых продуктов, но некритичной. В Польшу по-прежнему поставляется продукция. Есть прирост валютной выручки от продажи белорусского продовольствия в европейских странах», — рассказал Шагойко.

Он добавил, что с дебиторской задолженностью у отечественных промышленников проблем нет, поскольку предприятия работают на условиях предоплаты.

Премиальным рынком остаётся Россия, куда поставляется 70% всей экспортируемой продукции. Растут поставки продовольствия в Китай, изучаются предпочтения потребителей в Африке.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия 14 февраля скорректировало минимальные экспортные цены на белорусские продукты — в частности, на молоко, масло и сыры.