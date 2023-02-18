Многие иностранцы в Германии до приезда в Германию делали взносы на пенсию за границей. Что происходит с этими взносами? И что происходит с немецкими взносами, если вы выходите на пенсию в другом месте? Мы проанализировали этот вопрос.

Учитываются ли заграничные пенсионные взносы в Германии? Некоторые иностранцы, живущие в Германии, могут иметь сложную систему пенсионных отчислений, которые они делали в течение своей жизни. Возможно, вы работали в своей стране в течение десяти лет после окончания университета, а затем переехали в Германию.

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Возможно, вы проработали в Германии ещё 20 лет, делая здесь пенсионные взносы, а затем решили переехать в Испанию, чтобы выйти на пенсию. Так сколько же составляет ваша пенсия, когда вы сможете выйти на пенсию и кто её выплачивает?

Здесь нет простого ответа, но в зависимости от того, в каких странах вы работали, вы можете объединить свои взносы.

Какие страны объединяют взносы с Германией и как это работает?

Чтобы иметь право на получение немецкой пенсии, вы должны делать взносы не менее пяти лет. Однако для иностранных граждан здесь важно то, что взносы, сделанные вами в других странах, могут быть засчитаны в зависимости от вашей ситуации.

Самый очевидный пример – если вы работали в другой стране ЕС, а также в Германии. Если кто-то работал в Ирландии в течение трёх лет и делал там пенсионные взносы до переезда в Германию, а затем проработал в Германии ещё 40 лет, то по закону ЕС он должен считаться сделавшим взносы за 43 года. Это верно, несмотря на то, что, например, для получения ирландской пенсии обычно необходимо проработать в Ирландии десять лет.

Если человек в этом примере подал заявление о выходе на пенсию, проработав 40 лет в Германии и три года в Ирландии, немецкие власти должны рассматривать его как человека, сделавшего 43 года пенсионных взносов.

Как правило, для того, чтобы период отчислений в другой стране ЕС был засчитан, правила ЕС гласят, что вы должны были платить в систему не менее года. Поэтому тот, кто работал в другой стране ЕС в течение шести месяцев до переезда в Германию, скорее всего, не сможет засчитать эти шесть месяцев в свой общий стаж.

Как быть с пенсионными взносами, сделанными в странах, не входящих в ЕС?

Защита прав на социальные выплаты в странах ЕС наиболее проста: ваши взносы, сделанные в разных странах ЕС, обычно объединяются в общую сумму по достижении пенсионного возраста. Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария также подпадают под эти правила.

Однако Германия также имеет договоры с некоторыми странами, не входящими в ЕС, которые иногда действуют аналогичным образом. Необходимо проверить, есть ли у страны, не входящей в ЕС, в которой вы делали взносы, такой договор с Германией.

Например, германо-американская конвенция о социальном обеспечении позволяет прибавить к общей сумме вашего трудового стажа в Германии время, в течение которого вы делали взносы в систему социального обеспечения США. Таким образом, если вы проработали в США три года до переезда в Германию, то после первых двух лет работы и пенсионных взносов в Германии вы достигнете минимального срока взносов в Германии – пять лет.

Германия имеет аналогичные соглашения о социальном обеспечении с 21 страной, не входящей в ЕС. В их число входят Канада, Австралия, Бразилия, Индия, Израиль, Япония и другие. Вы можете ознакомиться с полным списком.

Германия и Великобритания до сих пор не подписали соглашение о социальном обеспечении, охватывающее текущие пенсионные взносы. Взносы, сделанные в Великобритании до 1 февраля 2020 года, подпадают под действие соглашения о Brexit и рассматриваются примерно так же, как и взносы, сделанные в другой стране ЕС.

Когда я могу выйти на пенсию и кто выплачивает пенсию?

Чтобы получить пенсию после выхода на пенсию, вы подаёте пенсионное заявление в страну, где вы работали в последний раз – даже если вы там не живёте. Например, если вы 35 лет проработали в Германии, а затем последние пять лет своей трудовой деятельности провели в Испании, вы подадите заявление о назначении пенсии в Испанию. Если вы закончили свою трудовую деятельность в Германии, а затем переехали в Испанию на пенсию, но никогда там не работали, вы подадите заявление о назначении пенсии в Германию.

Затем страна, в которую вы подали заявление, связывается с другими странами, в которых вы делали взносы, и сообщает вам решение каждой из них, если, конечно, действует пенсионный договор. Каждая страна в итоге выплачивает вам пенсию, которую вы имеете по отдельности.

Важно отметить, что они также будут выплачивать вам пенсию в зависимости от того, когда вы имеете право на неё в каждой стране. Например, когда человеку, который делал пенсионные взносы и в Испании, и в Германии, исполняется 65 лет, он может претендовать на испанскую часть своей пенсии, но ещё не на немецкую.

Это связано с тем, что в Испании пенсионный возраст составляет 65 лет, а в Германии – 67 лет. В такой ситуации человек будет получать только испанскую часть пенсии в течение двух лет, пока ему не исполнится 67 лет. После этого он начнёт получать немецкую пенсию в дополнение к испанской.