На Слуцком рынке мандарины можно найти по 3,80 рубля за килограмм, а вот перец подорожал на 3 рубля. Большой выбор солений и квашений. Цены указаны по состоянию на 12 часов субботы, 18 февраля.

Овощи

Капуста белокочанная – 0,80 руб за 1 кг

Капуста пекинская – 4 руб за 1 кг

Огурцы — 9,50 руб за 1 кг

Помидоры – 8,50 руб за 1 кг

Картофель – 1 руб за 1 кг

Морковь – 0,80 — 1,20 руб за 1 кг

Свёкла – 0,80 — 1,20 руб за 1 кг

Чеснок – 10 руб за 1 кг

Лук-севок – 6,50 — 12 руб за 1 кг

Перец – 13 руб за 1 кг

Стебель сельдерея – 7,50 руб за 1 кг

Зелень – 15 руб за 1 кг

Имбирь – 15 руб за 1 кг

Фрукты

Апельсин – 5,50 – 6,50 руб за 1 кг

Банан — 5,50 руб за 1 кг

Виноград «киш-миш» – 9,50 — 15 руб за 1 кг

Виноград синий – 8 – 8,50 руб за 1 кг

Виноград узбекский – 8 руб за 1 кг

Яблоки – 2,20 -3,50 руб за 1 кг

Лимоны – 6,50 – 7,50 руб за 1 кг

Хурма – 6,50 — 8 руб за 1 кг

Мандарины – 3,80 — 6,50 руб за 1 кг

Гранат — 6,50 – 8,50 руб за 1 кг

Помело — 6 руб за 1 кг

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