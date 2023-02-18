На Слуцком рынке мандарины можно найти по 3,80 рубля за килограмм, а вот перец подорожал на 3 рубля. Большой выбор солений и квашений. Цены указаны по состоянию на 12 часов субботы, 18 февраля.
Овощи
- Капуста белокочанная – 0,80 руб за 1 кг
- Капуста пекинская – 4 руб за 1 кг
- Огурцы — 9,50 руб за 1 кг
- Помидоры – 8,50 руб за 1 кг
- Картофель – 1 руб за 1 кг
- Морковь – 0,80 — 1,20 руб за 1 кг
- Свёкла – 0,80 — 1,20 руб за 1 кг
- Чеснок – 10 руб за 1 кг
- Лук-севок – 6,50 — 12 руб за 1 кг
- Перец – 13 руб за 1 кг
- Стебель сельдерея – 7,50 руб за 1 кг
- Зелень – 15 руб за 1 кг
- Имбирь – 15 руб за 1 кг
Фрукты
- Апельсин – 5,50 – 6,50 руб за 1 кг
- Банан — 5,50 руб за 1 кг
- Виноград «киш-миш» – 9,50 — 15 руб за 1 кг
- Виноград синий – 8 – 8,50 руб за 1 кг
- Виноград узбекский – 8 руб за 1 кг
- Яблоки – 2,20 -3,50 руб за 1 кг
- Лимоны – 6,50 – 7,50 руб за 1 кг
- Хурма – 6,50 — 8 руб за 1 кг
- Мандарины – 3,80 — 6,50 руб за 1 кг
- Гранат — 6,50 – 8,50 руб за 1 кг
- Помело — 6 руб за 1 кг
Разное
- Капуста квашеная бочковая – 5 руб за 1 кг
- Огурцы бочковые – 5 руб за 1 кг
- Рулетики из квашеной капусты – 9 руб за 1 кг
- Свёкла, морковка по-корейски – 7 руб за 1 кг
- Чеснок маринованный – 20 руб за 1 кг
- Перец солёный — 15 — 18 руб за 1 кг (в зависимости от рецепта)
- Фасоль – 2,50 – 3 руб за 250-гр стакан
- Свёкла варёная – 2,50 руб за 1 кг
- Капуста провансаль – 7 руб за 1 кг
- Орехи – 8 руб за 1 кг
- Смесь для компота из сухофруктов – 4 руб за 500 г
- Смесь для компота из груш – 5 руб за 500 г