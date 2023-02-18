На Слуцком рынке мандарины можно найти по 3,80 рубля за килограмм, а вот перец подорожал на 3 рубля. Большой выбор солений и квашений. Цены указаны по состоянию на 12 часов субботы, 18 февраля.

Овощи

  • Капуста белокочанная – 0,80 руб за 1 кг
  • Капуста пекинская – 4 руб за 1 кг
  • Огурцы — 9,50 руб за 1 кг
  • Помидоры – 8,50 руб за 1 кг
  • Картофель – 1 руб за 1 кг
  • Морковь – 0,80 — 1,20 руб за 1 кг
  • Свёкла – 0,80 — 1,20 руб за 1 кг
  • Чеснок – 10 руб за 1 кг
  • Лук-севок – 6,50 — 12 руб за 1 кг
  • Перец – 13 руб за 1 кг
  • Стебель сельдерея – 7,50 руб за 1 кг
  • Зелень – 15 руб за 1 кг
  • Имбирь – 15 руб за 1 кг

Фрукты

  • Апельсин – 5,50 – 6,50 руб за 1 кг
  • Банан — 5,50 руб за 1 кг
  • Виноград «киш-миш» – 9,50 — 15 руб за 1 кг
  • Виноград синий – 8 – 8,50 руб за 1 кг
  • Виноград узбекский – 8 руб за 1 кг
  • Яблоки – 2,20 -3,50 руб за 1 кг
  • Лимоны – 6,50 – 7,50 руб за 1 кг
  • Хурма  – 6,50 — 8 руб за 1 кг
  • Мандарины – 3,80 — 6,50 руб за 1 кг
  • Гранат — 6,50 – 8,50 руб за 1 кг
  • Помело — 6 руб за 1 кг

Разное

  • Капуста квашеная бочковая – 5 руб за 1 кг
  • Огурцы бочковые – 5 руб за 1 кг
  • Рулетики из квашеной капусты – 9 руб за 1 кг
  • Свёкла, морковка по-корейски – 7 руб за 1 кг
  • Чеснок маринованный – 20 руб за 1 кг
  • Перец солёный — 15 — 18 руб за 1 кг (в зависимости от рецепта)
  • Фасоль – 2,50 – 3 руб  за 250-гр стакан
  • Свёкла варёная – 2,50 руб за 1 кг
  • Капуста провансаль – 7 руб за 1 кг
  • Орехи – 8 руб  за 1 кг
  • Смесь для компота из сухофруктов – 4 руб за 500 г
  • Смесь для компота из груш – 5 руб за 500 г