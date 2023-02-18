Исследование показало, что производители телефонов, такие как Xiamoi, OnePlus и Oppo Realme, без предупреждения передают гигантские объёмы личных данных третьим лицам, например, операторам связи и владельцам соцсетей. Они позволяют с лёгкостью вычислить личность владельца смартфона и всё, чем он живёт, где бывает и даже что пишет с устройства. Об этом пишет Gizmodo.

Учитывая тесную связь этих компаний с властями, ситуация становится тревожной. Отказаться от сбора данных нельзя, такой функции просто нет.