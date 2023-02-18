Возле вокзала в Слуцке машина такси насмерть сбила пенсионерку

В субботу, 18 февраля, примерно в 13.55 водитель такси насмерть сбил пенсионерку возле вокзала. Стали известны детали этого происшествия, о котором «Кур’ер» писал в телеграм-канале «Слуцкая телега».

По предварительной информации УГАИ УВД Минского облисполкома, «66-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», двигаясь по прилегающей к автовокзалу территории на ул. Ленина, отвлекся от управления автомобилем, в результате чего, сбил 83-летнюю пенсионерку, которая шла по указанной территории».

Женщина скончалась на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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По информации «Кур’ера», водитель Сергей известен свои коллегам, как опытный водитель. Накануне происшествия он принял заказ и со стоянки сдавал назад, а затем поехал вперёд, но поздно заметил вышедшего пешехода.