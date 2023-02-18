Власти Турции ведут расследование против 221 подозреваемого в обрушении домов после землетрясения. Речь идёт о сотрудниках и руководителях подрядных организаций, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст страны.

На прошлой неделе власти Турции начали масштабное расследование из-за нарушения правил строительства зданий. Главная претензия — несоблюдение протоколов, которые были введены в стране после землетрясения в 1999 году.

Под арестом сейчас около 30 человек, ещё 150 задержаны или находятся под подпиской о невыезде.

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Одного из руководителей подрядной компании из Кахраманмараша задержали в море недалеко от Мармариса. Бизнесмен пытался на катере сбежать из Турции.

Турецкие прокуратуры регулярно дополняют список тех, кого считают нужным задержать по данному расследованию. К примеру, в Стамбуле из 60 подозреваемых пятеро оказались за границей, ещё 10 человек считаются умершими.

По последним данным, в Турции и Сирии в результате мощного землетрясения погибли более 40 тыс. человек.

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