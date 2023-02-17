В среду, 15 февраля, состоялась очередная лекция из цикла, который проводят историки и краеведы при поддержке Слуцкой епархии и газеты «Кур’ер». Историк Андрей Попов рассказал о духовной жизни Случчины, когда она входила в состав Российской империи. Это был довольно продолжительный период с 1793 по 1917 год.

Земли Случчины после 2-го раздела Речи Посполитой, в 1793 году, вошли во вновь образованную Минскую губернию. По решению Сената Российской империи губерния подразделялась на 10 уездов, в числе которых был Слуцкий.

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Слуцкий уезд Минской губернии

Нужно отметить, что с 1720 года в Русской православной церкви длился Синодальный период. Церковь утратила самостоятельность, её делами стал управлять обер-прокурор. Он, согласно категории той или иной церкви, выделял средства и определял её штат.

Резиденция архиепископа в Слуцке

В 1793 году была образована Минская епархия. Поначалу резиденция архиепископа Виктора (Садовского) находилась в Слуцке, поскольку Слуцк был уездным городом. Позднее — переехала в Минск.

Владыка Виктор принял активное участие в возвращении униатов в православие. При нём в Слуцке была открыта духовная семинария (в 1840 году она была переведена в Минск), завершилось строительство Троицкого монастыря.

Разграбление монастыря французами

До 1917 года действовал Свято-Троицкий монастырь в самом Слуцке.

Он сильно пострадал от наполеоновского нашествия в 1812 году. Французы его разграбили, а уникальная библиотека была частично сожжена и расхищена. От духовной семинарии осталась горстка учащихся и иеромонах Маркиан. Но даже в это тяжёлое время мощи княгини Слуцкой пребывали в нашем городе. По убеждению верующих, в 1848 году крестный ход с мощами святой спас город Слуцк от холеры.

Каменные церкви заменяли деревянные

С переносом епископской кафедры в Минск город Слуцк стал терять своё церковное значение. Сократилось число братии Свято-Троицкого монастыря, вместо семинарии стало действовать духовное училище. Церковные земли в это время частично сдавали в аренду, чтобы обеспечить существование сохранившихся приходов. Между тем Российское государство выделяло средства на строительство каменных церковных зданий взамен деревянных строений.

В начале 20 века краеведы и археологи указывают на значительную роль нашего города в развитии православия на белорусской земле. Поэтому учреждение в Слуцке в 1912 году кафедры викария Минской епархии было вполне обоснованным. В целом в это время статус Случчины как духовного центра возрос. Но тут грянула революция.

Лекция была интересной. У слушателей остались вопросы, которые они задавали уже после её завершения.