По интернету гуляет масса рецептов, но пока сам не попробуешь, не поймёшь, что стоит делать. Хочу поделиться опытом, каким получился торт из пряников, который не требует выпечки. На него я потратила всего 4 рубля.

Основа торта — пряники. Их я купила со скидкой 50%, такие всегда можно найти в слуцких магазинах.

Рецепт

Разрезала примерно 200 граммов пряников поперёк на две-три части.

Взбила 200 граммов сметаны со столовой ложкой сахара.

Порезала 1 банан кружочками.

Почистила примерно 10 грецких орехов, измельчила.

Собираем торт так:

Обмакиваем пряники во взбитой сметане и плотно укладываем друг к другу, сверху слой бананов, посыпанный орехами, далее — снова слой пряников, сверху смазываем взбитой сметаной. Затем опять слой бананов, орехи и т.д., пока не получится горка. Украсить можно натёртой шоколадной конфетой и поставить в холодильник пропитаться на 12 часов.

Реклама

Торт получился нежный. Если не знать, из чего он приготовлен, то сразу не поймёшь. На вкус напоминает бисквит с заварным кремом и орешками.

Стоимость:

300 граммов карамельных пряников — 1.17 руб.

20 граммов сахара — 0,5 руб.

сметана — 1,13 руб.

банан — примерно 1 руб.

Орехи у меня были свои. На базаре их можно купить по 5 руб. за кг, то есть 10 орехов обойдутся в 50-80 копеек.

В итоге полукилограммовый торт обошёлся в 4,13 рубля.

Делитесь интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.