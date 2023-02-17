В Минске начался суд по делу Протасевича, Путило и Рудика

Уголовное дело в отношении Степана Путило и Яна Рудика рассматривают в порядке специального производства, пишет БелТА.

Для них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для Романа Протасевича ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемым инкриминируется совершение не менее 1586 преступлений, в том числе предусмотренных ст.ст. 342, 293, 363, 364 Уголовного кодекса Беларуси.

Роман Протасевич признал вину в полном объёме. Степан Путило и Ян Рудик находятся за рубежом.

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Степан Путило является создателем и администратором телеграм-канала Nexta, признанного в 2022 году в Беларуси террористической организацией. Роман Протасевич до ноября 2020 года был администратором этого ресурса. Ян Рудик, помимо активного участия в деятельности канала Nexta, является редактором телеграм-канала «Беларусь головного мозга», признанного в Беларуси экстремистским.