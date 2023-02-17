Первые признаки большого «весеннего марафета» в Слуцке

«Музыканта» возле ГДК покрасили. В целом по Слуцку будет всё больше таких работ.

Вчера мы давали фото про плитку, которую меняют на мосту рядом. А ведь нас ждёт ремонт ещё одного моста рядом — Косого. Вот будет головоломка: главную улицу перекроют, транспорт пойдёт по ул. Пионерской — Софии Слуцкой к Богдановича, Виленской. Или по Копыльской к ул. 1 Августа.

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Ещё нужно как-то пустить городские автобусы. А объезды — это лишнее время и временная смена расписания — головная боль для АП №2 и пассажиров.

Ещё на ГДК поместят светящуюся вывеску и светодиодную ленту. В целом весенний марафет Слуцка в этом году будет особенным — культурная столица Беларуси всё-таки.

Да, с весны Слуцк ждёт много позитивных изменений. Правда, путь к ним будет лежать по нервным клеткам и тех, кто будет украшать Слуцк, и тех, для кого это делается — нас, обывателей. Возможно, сгорят нервные клетки реальных экспертов, и уж точно подгорит у «диванных экспертов» и просто тех, кто всегда возмущается, когда что ни сделай — всё плохо. Но в любом случае стоит ожидать, что Слуцк в этом году будет красивее, чем в прошлом. Как минимум центр города.

Дело идёт к весне. Наблюдаем.

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