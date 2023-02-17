На этой неделе в Слуцке кондуктор автопарка, которая работает на маршруте городского автобуса №6, поймала двух пассажиров с поддельными проездными. Как это произошло, случчанка рассказала корреспонденту «Кур’ера».

Кондуктор Валентина Демидович в профессии уже 20 лет, поэтому легко распознаёт подделку. На днях проездной билет одного из пассажиров показался ей подозрительным. Она попросила показать документ поближе, и он оказался поддельным. Мужчина, на вид лет 45, вырвал проездной из рук кондуктора, запихнул в рот и съел.

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На следующий день Валентине опять попался поддельный проездной. На этот раз его предъявила женщина, примерно такого же возраста, как и мужчина. Причём номер второй подделки оказался идентичным первой. Поэтому кондуктор предположила, что её могли сделать на цветном ксероксе.

Валентина смогла отобрать проездной у женщины и сообщила про это начальству. Она добавила, что давно не встречала подделок, наверное, лет 10. И тогда их делали совсем молодые люди.

Сейчас кондуктор более тщательно проверяет документы, особенно если пассажир предъявляет в цветном футляре.

Как пояснила «Кур’еру» Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок филиала «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс», сейчас они разбираются с ситуацией. Раньше поддельные проездные делали студенты, и это были единичные случаи.

Последний раз про случаи с подделками, по словам читателей, «Кур’ер» сообщал в 2015 году. Тогда кондукторы городских автобусов в Слуцке с особым вниманием проверяли проездные билеты.

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