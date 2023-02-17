В минувшие три недели героями публикаций «Кур’ера» стали почти два десятка случчан. Среди них — сельские жители, творческие и увлечённые люди, председатели сельисполкомов, первая случчанка тысячелетия, легкоатлет, волонтёр и американская невеста.

Олег Шапель

Олег Шапель — художник и скульптор из Слуцка, член Союза народных мастеров Беларуси. Он 13 января отметил 55-летний юбилей. Олег Шапель окончил Слуцкую художественную школу, работает в Слуцком ГДК, занимается резьбой по камню, но главное его увлечение — резьба по дереву. Олег — лауреат многочисленных конкурсов, его деревянные скульптуры украшают города Беларуси.

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Анастасия Верёвка

Анастасия Верёвка — случчанка, которая сейчас живёт и работает в Америке. В прошлом году Анастасия вышла замуж, у неё была классическая американская свадьба. Девушка рассказала, что свадьба в США отличается от белорусской большим временем на подготовку, более свободной процедурой регистрации и ещё множеством деталей.

Рассказ невесты из Слуцка и чудесные фото Свадьба по-американски.

Полина Уласовец

Полина Уласовец — уроженка Слуцкого района, первая случчанка нового тысячелетия: она родилась 01.01.01 (1 января 2001 года). «Кур’ер» писал о ней, когда она только родилась, когда пошла в школу и когда была подростком. Сейчас Полина работает в банке и праздновала 1 января уже три праздника: Новый год, день рождения и свой профессиональный праздник.

Как сейчас живёт первая случчанка тысячелетия «Расти и взрослеть нелегко в любое время».

Анастасия Туровец

Анастасия Туровец — слуцкий волонтёр, она ведёт аккаунты группы волонтёров «Хвостики» в соцсетях. «Хвостики» помогают спасать пострадавших бездомных животных, собирают деньги на их лечение и стерилизацию, находят «потеряшек» и пристраивают подкидышей. Анастасия стала лауреатом премии «Instagram года-2022 #Слуцк» в номинации «Помощь животным».

в номинации «Помощь животным» Анастасией Туровец (видео) Премия «Instagram года-2022 #Слуцк». Интервью с победительницей

Тамара Наумович

Тамара Наумович — жительница деревни Евладовичи Слуцкого района. Женщине 82 года, она вырастила четырёх сыновей и дочку, за что награждена «Медалью материнства» II степени. Проработала дояркой 32 года. Сейчас живёт одна, дети помогают, сделали в доме ремонт.

под Слуцком и кто там живёт. Фото Как выглядит деревня Евладовичи

Александр Акулич

Александр Акулич — житель деревни Евладовичи Слуцкого района. Он живёт один с восемью кошками и котами. Себя характеризует «разнорабочим», так как работал в разных сферах: шофёр на комбинате и при больнице в Слуцке, спасатель в Рудне. Играет на баяне.

Дмитрий Мирончик

Дмитрий Мирончик — спортсмен из Слуцка. Дмитрий стал вторым на чемпионате и первенстве Беларуси по легкоатлетическим многоборьям, которые прошли 2-3 февраля в Могилёве. В сумме он набрал 4906 очков.

и первенстве Беларуси по легкоатлетическим многоборьям Случчанин Дмитрий Мирончик — второй на чемпионате

Александр Трофимович

Александр Трофимович — житель деревни Поповцы Слуцкого района. Ему 61 год. Работал в Ближних Бондарях механизатором 22 года. В Поповцы пришёл в «примы». С женой они вырастили сына. Жена Александра недавно умерла. Мужчина держит пять кур, петуха, собаку и кота. В сезон сажает картошку. В свободное время смотрит телевизор, читает газеты. Ещё ходит к другу Александру Захаревичу в гости, они вместе чинят машину.

Александр Захаревич

Александр Захаревич — житель деревни Поповцы Слуцкого района. Все зовут его Сан Саныч. Ему 73 года, из них 42 года он работал. Трудился в «Весейском покрове», служил в армии в группе советских войск в Германии. Сейчас — на пенсии, с женой занимается хозяйством. Александр сам отделал свой дом резными деревянными украшениями, ими же украсил двор.

что рассказали сельчане о своей жизни Как Сан Саныч отделал дом в Поповцах и

Валентина Матвеева

Валентина Матвеева — жительница деревни Поповцы Слуцкого района. Она больше 19 лет работала в Слуцке на железнодорожном вокзале диспетчером. На заслуженный отдых вышла в 2003 году. Потом подрабатывала на сельхозпредприятии. В свободное время смотрит телевизор, любит сериал «Морские дьяволы», читает газету «Беларусь сегодня».

Анна Волкова

Анна Волкова — жительница деревни Городище Слуцкого района. Она любит танцевать и недавно в первый раз съездила в Слуцк на дискотеку «кому за…». Осталась разочарована репертуаром. «Начался просто треш: Михайлов десятилетней давности, Кадышева и всё в этом духе», — рассказала Анна.

жительница деревни под Слуцком Какими хочет видеть танцы «кому за…»

Владислав Бируля

Владислав Бируля — житель Слуцка, который увлекается аквариумными рыбками. Сейчас у него дома аквариум на 150 литров, в котором живут две рыбки — тигровые попугаи. Владислав рассказал, что его рыбки территориальные, то есть, если подселить к ним ещё кого-нибудь, они начнут войну за территорию.

про свой аквариум (+ где всё купить) «Рыбки по квартире не бегают». Житель Слуцка рассказал

Сергей Вишневский

Сергей Вишневский — председатель Исернского сельисполкома в Слуцком районе. 7 февраля он участвовал в совещании в Козловичском доме культуры. В сельсовете много усилий в последние годы потратили на приведение в порядок мест захоронений. В эту работу вовлекались активно местные жители.

Александр Зогинов

Александр Зогинов — председатель Козловичского сельисполкома в Слуцком районе. Он рассказал, что в прошлом году жители деревни Заградье, сельсовет и ОАО «Козловичи-Агро» сообща навели порядок на местном кладбище. Ещё важное событие прошлого года — заработала на полную мощность новая ферма в деревне Лесуны.

назвали главным за год Что председатели сельсоветов Слуцкого района

Адам Женжевский

Адам Женжевский — председатель Сорогского сельисполкома в Слуцком районе. Он рассказал, что в прошлом году в Сорогах восстановили детскую площадку возле детского сада-школы и в этом году её продолжат благоустраивать. Ещё проводились дни деревень. В сельсовете много малонаселённых деревень, так что праздники были значимыми событиями для их жителей.

Елена Гончар

Елена Гончар — председатель Весейского сельсовета. Она рассказала, что в прошлом году работники Весейского дома культуры много ездили по деревням и показывали концертные программы. Побывали в Избудище, Калите, Розовке, Красном Селе, Подлошице. «Местные жители довольны, что о них помнят, повеселились, потанцевали», — сказала Елена Гончар.

Виктор Федичко

Виктор Федичко — ремесленник из деревни Великая Слива Слуцкого района. Он занялся ремеслом вплотную пять лет назад. Сейчас его по выходным можно увидеть на Слуцком рынке, где он продаёт свои изделия. По профессии Виктор радиоэлектронщик и какое-то время работал в телеателье.

и делает утварь и сувениры Как радиоэлектронщик со Случчины стал ремесленником

Снежана Власова

Снежана Власова — случчанка, которая стала победительницей конкурса «Кур’ера» на самого красивого кота и кролика. Перед Новым годом она прислала в редакцию фото своего белого кролика. И выиграла шампанское и мандарины.