Этот вопрос решился на заседании исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола» в четверг, 16 февраля.

Исполком принял во внимание ходатайства клубов «Слуцк», «Сморгонь», «Нафтан», «Молодечно-2018», «Лида» и «Бумпром» о неприменении к ним отдельных требований регламента Ассоциации по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне 2023 года.

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Там же обсудили, как будет решаться кадровый вопрос в ФК «Слуцк» — получение главным тренером лицензии UEFA Pro. Клуб продолжает своё участие в высшей лиге.

Как рассказал «Кур’еру» Олег Пинчук, пресс-секретарь СФК «Слуцк», на следующей неделе «Белорусская федерация футбола» опубликует турнирную таблицу сезона высшей лиги-2023.

Ранее «Кур’ер» сообщал, что Ассоциация отказала «Слуцку» в выдаче лицензии для участия в высшей лиге.

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