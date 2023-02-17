Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни. Из новых событий — в субботу состоится конкурсно-развлекательная программа «Рыцарский турнир» в Доме детского творчества. В Галерее искусств открылся Республиканский выставочный проект V Триеннале декоративного искусства от Белорусского союза художников «Декарт-22».

Краеведческий музей

Постоянные экспозиции:

«Память и боль белорусской земли».

«Слуцкие пояса».

«От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».

«Природа края».

Адрес: ул. Ленина, 171.

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Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Музей этнографии

Постоянная экспозиция:

«Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».

Адрес: ул. Ленина, 153.

Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Галерея искусств им. В.С. Садина

Открылся Республиканский выставочный проект V Триеннале декоративного искусства от Белорусского союза художников «Декарт-22». В экспозиции можно увидеть современный художественный текстиль (гобелены, панно), керамику, стекло, батик, металл, созданные за последние три года. В выставке участвуют не только члены секции декоративного искусства и текстиля ОО «БСХ», но и творческая молодежь, студенты и художники со всех регионов Беларуси.

Временная экспозиция: «У меня нет другого выбора», посвящённая шведскому дипломату, Праведнику народов мира Раулю Валленбергу.

Выставка: «Геноцид. Реквием памяти», приуроченная к 80-летию уничтожения Слуцкого гетто.

Выставка: «Зимние краевиды». Представлены работы из художественной коллекции Слуцкого краеведческого музея. Городские и деревенские пейзажи в зимнюю пору года, творческое видение художников природы Беларуси во время этой удивительной и сказочной поры года.

«Творчество без границ», посвящённая 45-летию Слуцкой ДШИ.

Адрес: ул. Копыльская, 2

Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00

Музей истории слуцких поясов

Режим работы музея: вт–сб: 08.00-16.30.

Выходные: вс, пн.

Предварительная запись по телефонам (за день до экскурсии): 8 (01795) 36802, 8044 7150300

Центр детского творчества

Суббота, 17 февраля

Развлекательная программа «Рыцарский турнир»

Начало в 11.30

Адрес: ул.Ленина, д.140

Кинотеатр «Беларусь»

Суббота, 18 февраля:

Снежная королева: Разморозка. В 12.00

Чебурашка. В 13.40

Эта любовь. В 16.00

Быть. В 17.50

Знакомство родителей. В 20.05

Непослушная. В 22.00

Воскресенье, 19 февраля

Снежная королева: Разморозка. В 11.10

Лига супергеровев. В 12.50

Аватар: Путь воды. В 14.30

Знакомство родителей. В 17.55

Быть. В 19 50

Непослушная. В 22 05

Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.

Центральная районная библиотека

Филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71

Общий абонемент;

Общий читальный зал;

Публичный центр правовой информации.

До 24 февраля в библиотеке работает выставки слуцкого сообщества художников «Вольный формат», приуроченное 70-летию выставочной деятельности на Слутчине. Представлены работы Игоря Титковского, Олега Шапеля, Сергея Соломатина, Гюнефы Матюшенковой, Екатерины Павленко, Игоря Климова, Александра Адонина, выполненные в техниках: абстракционизм, авангардизм, модерн. Также Олег Шапель представил свои скульптуры из дерева.

Выставка продлится до конца февраля. Время работы с 10.00 до 18.00.

Суббота, 18 февраля

Литературный портрет: «Максім Гарэцкі: сцежкі жыцця і старонкі творчасці» (к 130-летию со дня рождения Максима Горецкого, писателя, литератора, в рамках промо-феста «Библиотека – территория культуры»)

Отдел обслуживания и информации читателей

Начало: 14.00

Информационно-познавательная программа: «Имя в истории Беларуси – Анастасия» (к 550-летию со дня рождения Анастасии Олелькович, в рамках проекта «Культурная суббота»)

Детский отдел районной центральной библиотеки

Начало: 11.00

Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.

Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42

общий читальный зал;

общий абонемент.

Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00

Подлеская сельская библиотека-филиал № 35

Суббота, 18 февраля

Встреча с врачом: «Тысяча советов о здоровье» (в рамках проекта «Культурная суббота»)

Начало: 11.00

Вход свободный. Библиотека предупреждает, что в афише возможны изменения. Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.