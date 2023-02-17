Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни. Из новых событий — в субботу состоится конкурсно-развлекательная программа «Рыцарский турнир» в Доме детского творчества. В Галерее искусств открылся Республиканский выставочный проект V Триеннале декоративного искусства от Белорусского союза художников «Декарт-22».
Краеведческий музей
Постоянные экспозиции:
- «Память и боль белорусской земли».
- «Слуцкие пояса».
- «От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».
- «Природа края».
Адрес: ул. Ленина, 171.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Музей этнографии
Постоянная экспозиция:
«Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».
Адрес: ул. Ленина, 153.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Галерея искусств им. В.С. Садина
Открылся Республиканский выставочный проект V Триеннале декоративного искусства от Белорусского союза художников «Декарт-22». В экспозиции можно увидеть современный художественный текстиль (гобелены, панно), керамику, стекло, батик, металл, созданные за последние три года. В выставке участвуют не только члены секции декоративного искусства и текстиля ОО «БСХ», но и творческая молодежь, студенты и художники со всех регионов Беларуси.
- Временная экспозиция: «У меня нет другого выбора», посвящённая шведскому дипломату, Праведнику народов мира Раулю Валленбергу.
- Выставка: «Геноцид. Реквием памяти», приуроченная к 80-летию уничтожения Слуцкого гетто.
- Выставка: «Зимние краевиды». Представлены работы из художественной коллекции Слуцкого краеведческого музея. Городские и деревенские пейзажи в зимнюю пору года, творческое видение художников природы Беларуси во время этой удивительной и сказочной поры года.
- «Творчество без границ», посвящённая 45-летию Слуцкой ДШИ.
Адрес: ул. Копыльская, 2
Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00
Музей истории слуцких поясов
Режим работы музея: вт–сб: 08.00-16.30.
Выходные: вс, пн.
Предварительная запись по телефонам (за день до экскурсии): 8 (01795) 36802, 8044 7150300
Центр детского творчества
Суббота, 17 февраля
Развлекательная программа «Рыцарский турнир»
Начало в 11.30
Адрес: ул.Ленина, д.140
Кинотеатр «Беларусь»
Суббота, 18 февраля:
- Снежная королева: Разморозка. В 12.00
- Чебурашка. В 13.40
- Эта любовь. В 16.00
- Быть. В 17.50
- Знакомство родителей. В 20.05
- Непослушная. В 22.00
Воскресенье, 19 февраля
- Снежная королева: Разморозка. В 11.10
- Лига супергеровев. В 12.50
- Аватар: Путь воды. В 14.30
- Знакомство родителей. В 17.55
- Быть. В 19 50
- Непослушная. В 22 05
Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.
Центральная районная библиотека
Филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71
- Общий абонемент;
- Общий читальный зал;
- Публичный центр правовой информации.
До 24 февраля в библиотеке работает выставки слуцкого сообщества художников «Вольный формат», приуроченное 70-летию выставочной деятельности на Слутчине. Представлены работы Игоря Титковского, Олега Шапеля, Сергея Соломатина, Гюнефы Матюшенковой, Екатерины Павленко, Игоря Климова, Александра Адонина, выполненные в техниках: абстракционизм, авангардизм, модерн. Также Олег Шапель представил свои скульптуры из дерева.
Выставка продлится до конца февраля. Время работы с 10.00 до 18.00.
Суббота, 18 февраля
- Литературный портрет: «Максім Гарэцкі: сцежкі жыцця і старонкі творчасці» (к 130-летию со дня рождения Максима Горецкого, писателя, литератора, в рамках промо-феста «Библиотека – территория культуры»)
Отдел обслуживания и информации читателей
Начало: 14.00
- Информационно-познавательная программа: «Имя в истории Беларуси – Анастасия» (к 550-летию со дня рождения Анастасии Олелькович, в рамках проекта «Культурная суббота»)
Детский отдел районной центральной библиотеки
Начало: 11.00
Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.
Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42
- общий читальный зал;
- общий абонемент.
Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00
Подлеская сельская библиотека-филиал № 35
Суббота, 18 февраля
Встреча с врачом: «Тысяча советов о здоровье» (в рамках проекта «Культурная суббота»)
Начало: 11.00
Вход свободный. Библиотека предупреждает, что в афише возможны изменения. Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.