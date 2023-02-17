«Торговля возле Дома быта, похожи на приезжих. На «Крынице» точка тоже стоит. Икра сомнительная», — сообщил в редакцию «Кур’ера» Алексей Скрынников.



Продавали продукты в четверг, 16 февраля. На момент публикации этих точек на месте не было.

Подобная уличная торговля продуктами питания запрещена, сказали «Кур’еру» в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии. Случчане могут сообщать о таких случаях в отдел торговли райисполкома и в налоговую.

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«В целях оперативного реагирования на возникающие у граждан вопросы в организациях торговли по Слуцкому району организована работа телефонов «горячей линии» специалистов отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома: (801795) 7 56 41, 7 50 55, 7 51 80 (звонки по этим номерам принимаются ежедневно с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30)», — такие объявления висят на магазинах в центре города.

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