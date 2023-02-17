Минздрав пересмотрел перечень заболеваний, которые представляют опасность для здоровья населения.

«В связи с положительной тенденцией в изменении эпидемиологической ситуации и лечении, с совершенствованием санитарно-противоэпидемических мероприятий из перечня исключены такие инфекции, как сифилис, гонорея и COVID-19», — сообщила пресс-служба ведомства.

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Всего в перечне остались:

активный туберкулёз органов дыхания;

чума;

холера;

сибирская язва;

геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола.

Напомним, что COVID-19 добавили в этот перечень в феврале 2020 года.

Наличие заболевания в этом списке позволяет проводить принудительное обязательное медицинское освидетельствование, а также госпитализацию и лечение пациентов.