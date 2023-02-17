Случчанин Владислав Бируля увлекался аквариумными рыбками ещё в детстве. Родители ни в какую не соглашались на животных в квартире, а вот на аквариум согласились. Во взрослом возрасте Владислав снова стал аквариумистом.

О своём увлечении и его нюансах молодой человек рассказал «Кур’еру».

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Как появился аквариум

«Аквариум решил завести в марте 2020 года. Как раз коллега решил избавиться от своего, потому что надоело за ним ухаживать. Аквариум был маленький‚ но на первых порах подошёл: я решил проверить, понравится ли мне заниматься рыбками или нет.

Потом захотелось аквариум большего объёма. Взял на 150 литров и по хорошей цене (примерно за 150 рублей). Сейчас такой стоит гораздо дороже.

На начальном этапе оборудование аквариума обходится недёшево. Чем объёмнее аквариум, тем больше надо фильтров для аэрации. Ещё нужен грунт, искусственные или живые растения (какие именно‚ зависит от вида рыб).

Каких рыбок держит

Уже год в моём аква­риуме живут только две рыбки. Это тигровый попугай. У меня были и другие, но мне захотелось именно этих — из семейства цихлид. Этот вид не такой агрессивный, как другие. Но они террито­риаль­ные‚ поэтому только одна пара на 150 литров. Рыб брал с рук у зна­комых рублей за 20-25.

Кажется, аквариум большой, а только две рыбки. Но если к ним ещё кого-то подсадить, то будет территориальная вражда, даже если брать такой же вид.

Нравится, что цихлиды не едят своё потомство. Гуппи и меченосцы съедают свой помёт, поэтому его надо отсаживать в небольшой аквариум. Когда у моей пары появляется потомство, они заботятся о нём примерно до месяца. Потом выводят деток из домика, и мальки плавают около дна. Потомство у моих тигровых попугаев было уже три раза. Мечтаю о дискусах. Эти рыбы больше по размеру, но им нужно постоянно поддерживать более высокую температуру. Вырастают размерами больше ладони.

Кормлю рыбок сухим кормом. Живой корм, конечно, хорошо, но с ним можно занести в аквариум болезни. Есть замороженный корм, но он быстро загрязняет воду. Одной упаковки сухого корма хватает надолго — за полгода не ушло даже половины.

Плюсы и минусы аквариума

Если у человека аллергия на шерсть животных, то рыбки точно подойдут. Они гипоаллергенны. Например, пушистого кота надо постоянно вычёсывать, поддерживать чистоту в доме, а рыбки по квартире не бегают.

Чем больше объём аквариума, тем реже его надо чистить. Менять воду в идеале надо раз в неделю. Я беру воду из-под крана с фильтрами, сутки-двое отстаиваю. Аквариум успокаи­вает‚ могу долго сидеть около него и наблюдать.

Как понять, что рыба заболела

По сути, в аквариуме всегда есть свои бактерии. Но здоровые рыбки не болеют. Если же ослабевают, то тогда их поражает инфекция. Понять, что им не здоровится, можно, наблюдая за их поведением: если рыбки ведут себя не так, как обычно, значит, для этого есть причина.

Когда покупаешь новых рыбок, то надо подержать их пару недель отдельно в «отсаднике», потому что они чувствительны к смене воды, температуры, могут заболеть. Раньше рыбки были выносливее. Об этом говорят и другие слуцкие аквариумисты. Любые перемены в условиях содержания — и рыбки начинают болеть. Раньше не было таких фильтров, аквариумы были меньше, но рыбки не болели, не по­ги­бали.

Советы начинающим аквариумистам

Самое важное — правильно подготовить аквариум. Залить обязательно отстоянную воду, включить фильтры, компрессоры. Высадить растения, если хотите — запустить улиток или креве­ток. Они создают биобаланс. И уже только тогда запустить рыб. Выбирать рыбок не по красоте, а по совместимости. В общем, к аквариуму нужно подходить ответственно».

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