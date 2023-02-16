Маркетплейс Wildberries тестирует новый инструмент — оценку клиента. Это запустили с 15 февраля.

Оценку покупателям ставят представители компании. Пока она доступна только для внутреннего использования маркетплейса. Но в планах у Wildberries предлагать бонусы клиентам с высокими оценками. Покупатели, о которых у сотрудников сложилось хорошее впечатление, смогут также рассчитывать на специальные предложения и дополнительные услуги, пишет Office Life.

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Оценки клиентам будут ставить по результатам взаимодействия с ними. В компании считают, что новый инструмент сделает сервисы маркетплейса «ещё более функциональными и полезными».

В компании добавили, что уже существующая оценка продавцов и пунктов выдачи со стороны клиентов помогает получать объективную информацию о сервисах и совершенствовать их.

Ранее Wildberries выполнил предписание Национального центра защиты персональных данных. Теперь с удалённых банковских карт белорусских клиентов больше не может списывать деньги.