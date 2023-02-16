Совсем скоро 23 февраля. Что делать, если среди идей только мысли о кружке, носках или пене для бритья? Делимся информацией, что чаще заказывают в преддверии праздника покупатели интернет-магазина 7745.by. Можно взять на заметку.

В топ продаж февраля входят:

 

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Преимущества пункта выдачи заказов:

  • бесплатная доставка до пункта выдачи заказов;
  • выдача товаров в удобное для вас время по графику работы ПВЗ;
  • забрать заказ можно в течение 5 дней с момента поступления в пункт выдачи;
  • оплату можно произвести заранее либо после проверки товара.

Бесплатная доставка до пункта выдачи г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2-1

Контактный телефон: +375 29 619-77-45

Приглашаем за покупками в 7745.by!

С уважением, команда 7745.by

*Промокод действует до 26 февраля 2023г. Акции и скидки по промокоду не суммируются, не действуют при покупке в рассрочку, не распространяются на продукцию некоторых брендов.

Список самых продаваемых товаров к 23 февраля в интернет-магазине 7745.by

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