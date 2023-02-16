Правила проживания в квартире в Германии

Правила проживания в многоквартирном доме в Германии имеют целый ряд особенностей, которые вызывают много вопросов у иностранцев. А некоторые правила и запреты белорусов могут даже шокировать.



Что запрещается в Германии, как правильно себя вести, чтобы не вызвать негодование соседей, претензий арендодателей и получение судебных исков?

Каким законом регулируется общественный порядок

В Германии уделяют большое внимание комфорту граждан, в том числе соблюдению тишины и возможности спокойного отдыха. Создание шума и других неудобств для соседей и других людей является нарушением, за которое может быть назначено наказание. В OWiG (Закон Германии о нарушениях общественного порядка) указано, что допускается только такой шум, который невозможно устранить совсем или уменьшить.

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Что нельзя делать в квартире в Германии

В каждом многоквартирном доме существуют собственные правила поведения для жильцов (Hausordnung), которые обязательны для выполнения. Часто такие правила указаны в договоре аренды. Также нормы поведения жильцов могут быть оформлены отдельным документом. Жильцы не имеют права нарушать установленные положения. Существуют и общие правила, которые регулируются законодательно.

Что нельзя делать ночью

Под запретом находятся все действия, сопровождающиеся шумом, который будет мешать отдыху соседей. Запрещено пользоваться бытовыми приборами, издающими громкие звуки или вибрацию, выполнять ремонтные работы, слушать громкую музыку или телевизор. Владельцы домашних животных также должны позаботиться о том, чтобы их питомцы не мешали окружающим.

Что нельзя делать в Германии после 10 вечера

Существует так называемое время тишины. Это обычно периоды с 22.00 до 7.00 и с 13.00 до 15.00, а также все воскресенья и праздничные дни (точный порядок устанавливают местные власти). В это время нельзя шуметь (например, громко слушать музыку, сверлить, пылесосить, стричь газоны). Это правило распространяется на поведение непосредственно в квартирах, а также на территории, прилегающей к домам.

Почему нельзя мыться ночью в Германии

В законодательстве прямого указания на то, что в Германии запрещается мыться в ночное время, нет. С другой стороны, звук падающей воды и её журчание в канализационных трубах многоквартирного дома создают шум, который способен мешать отдыхать соседям.

Можно ли смывать туалет ночью

Также не существует положения, указывающего, что в Германии нельзя смывать унитаз в определённое время.

Как и в случае с купанием в ванной или в душе, звук смываемого бачка может беспокоить соседей и является нарушением.

Можно ли стирать ночью

Приборы, которые производят шум, в том числе и стиральные машины, обычно требуется отключать после 20.00. Также стирку традиционно не выполняют в воскресенье.

Можно ли пылесосить в субботу

Да, при условии, что не нарушаются часы тишины, принятые местными властями, указанные в договоре аренды или в правилах совместного проживания в доме.

Как ограничивает закон детский шум

До недавнего времени детский шум приравнивался к шуму промышленных объектов и часто становился причиной исков по отношению к организаторам детских коллективов, площадок и тому подобных. В 2011 году депутатами Бундестага были приняты поправки, которыми шум признан неотъемлемой частью детства. Таким образом, на маленьких детей и тем более младенцев никакие ограничения не распространяются. Дети более старшего возраста должны соблюдать время тишины, активные игры, производящие много шума, должны быть перенесены из квартиры на детские площадки.

Какое наказание может быть за нарушение тишины

Всё, что считается шумом в ночное время, может стать поводом для досрочного расторжения договора аренды и штрафа до 5000 евро. При наличии жалоб от соседей собственник жилья письменно предупреждает арендатора о возможных санкциях, при повторных нарушениях — выселяет жильцов (если это предусмотрено договором) или подаёт судебный иск.