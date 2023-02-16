Литва приостановила договорённость по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, которая действовала с 2019 года.

В сообщении пресс-службы белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК) говорится, что Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Беларуси. Речь идёт о сотрудничестве по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу, а также по увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска.

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Как уточнили в Госпогранкомитете, причины прекращения этого взаимодействия литовская сторона не указала. Беларусь и Литва сотрудничали на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года.

В ГПК решение Литвы назнали недружественным и неконструктивным шагом, пишет БелТА. Литовская сторона снимает с себя обязательства не допускать очередей на границе.