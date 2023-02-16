С начала 2023 года Слуцкий райисполком передал 145 кладбищ на обслуживание Слуцкому ЖКХ, сообщается на сайте предприятия.

Большинство из кладбищ в запущенном состоянии, поэтому коммунальщики уже взялись за благоустройство на закреплённых участках. Это обрезка деревьев, вырубка поросли и кустарника, покраска ограждений кладбищ, вывоз мусора и другие работы.

Самая актуальная проблема — стихийное нагромождение мусора как на территории кладбища, так и возле полупустых контейнеров, и в других местах.

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Коммунальная служба просит жителей не устраивать стихийные свалки. «Оставить убранный мусор допускается в упакованном виде (мусорных мешках) на оборудованных площадках возле контейнеров», — говорится в сообщении ЖКХ.

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