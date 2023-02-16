Я бы очень хотела, чтобы хоть кто-нибудь поднял этот вопрос и занялся досугом пенсионеров. Чтобы был уровень, а не вот так. Мне кажется, мы заслуживаем уважения.

Съездила недавно в Слуцк, на танцы «кому за…». Был солнечный воскресный день, настроение хорошее. Я очень люблю танцевать. Принарядилась в любимое платье, сделала причёску.

Когда приехала, танцы были уже в разгаре. Людей было немного, в основном женщины, ну, впрочем, это ожидаемо. Играла музыка, пел Королёв про алые розы.

Я даже ещё станцевала под эту ритмичную музыку.

Реклама

А дальше начался просто треш: Михайлов десятилетней давности, Кадышева и всё в этом духе. Отдыхающие топтались на месте, настроения — ноль.

В общем, нужно было что-то делать. Подошла к диджею. У него на мониторе увидела надпись: «Пенсионеры». Настроение упало, как говорится, ниже плинтуса. Спросила у парня: «А вы можете поставить весёлую современную музыку?» — «Так ничего нет», — ответил молодой человек.

А действительно… Зачем подбирать постоянно новый репертуар, скачивать. Это же кусок работы. А так крути постоянно одно и то же, а люди пускай топчутся на месте, это же не молодёжь. И так сойдёт… Ещё забыла сказать, билет за вход стоит 4 рубля.

Так я посетила в первый раз танцы «кому за …». Уехала с мыслями о людях, которые там остались. Провинциальный городок, выбирать не приходится. Что остаётся? Танцевать дома под хорошую музыку, которая ласкает слух, поднимает настроение и заводит. А как же с общением?».

Если хотите поделиться своим мнением, рассказать об интересных событиях и людях, звоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, а также через Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники» или в Telegram-бот.