Как радиоэлектронщик со Случчины стал ремесленником и делает утварь и сувениры

Ремесленник Виктор Федичко живёт с семьёй в Великой Сливе. По выходным его можно увидеть на Слуцком рынке, где он продаёт свои изделия. Вплотную занялся ремеслом лет пять назад, потому что нравится мастерить что-то самому.

«Кур’ер» встретился с Виктором Федичко в фойе Козловичского ДК, где проходило итоговое собрание органов местного управления и самоуправления сельсоветов. Он рассказал, почему занимается ремеслом и какие его изделия популярны у покупателей.

«По профессии я радиоэлектронщик. Одно время работал в телеателье. Занялся ремеслом, потому что нравится творить, придумывать, делать что-то самому», — рассказал мастер.

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Про изделия

Начинал Виктор освоение новой профессии с изготовления свечей, потом добавил статуэтки из гипса. Формы для них заказывает или делает сам. Сейчас изготавливает предметы для интерьера квартиры, кухни. Популярны изделия из дерева: ящики, салфетницы, подставки под шампанское, блюда и подносы из дерева.

«Есть у меня картины на спиле дерева, — говорит он. — Основу делаю и обрабатываю сам. Рисунок выбираю, потом он печатается на лазерном принтере, затем переводится на плёнку, с плёнки — на дерево, потом дорисовывается.

Ассортимент постоянно меняется. Ложусь спать, а мысли не отпускают, что-то продолжаю придумывать. Процесс не останавливается никогда. В изделие вложена душа, даже в самое простое или небольшое по размеру. Поэтому дороги все».

Про помощников и заработок

Виктор рассказал, что изготовление утвари и сувениров — это уже семейное занятие. Его главный помощник — жена. Она занимается росписью.

Мастер сам продаёт изделия на Слуцком рынке по субботам и воскресеньям, а также на ярмарках. А вот интернет не использует. «Заработка семье на жизнь хватает, но большая часть вкладывается в закупку материалов. На море съездить не получается», — говорит он.

Что больше всего покупают случчане

По словам Виктора Федичко, случчане чаще всего покупают ангелочков.

После нашей беседы к столу ремесленника подошли участники мероприятия, в числе которых был Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома.

Главу района заинтересовали изделия из дерева. Он спросил, какое сырьё использует мастер. Оказалось, что часть подносов и блюд изготовлена из ствола старой слуцкой бэры, которая росла на приусадебном участке. Эти изделия выделяются цветом и природным рисунком.